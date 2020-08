Aarhus Universitetshospital genindfører fredag en stribe restriktioner, efter at coronasmitten i kommunen er steget.

Det oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

Derfor lukkes der blandt for en stribe indgange til hospitalet. Hovedindgangene forbliver dog åbne, oplyses det.

- Hospitalsledelsen ser med stor alvor på det stigende smittetryk inden for covid-19 i Aarhus og har derfor her til morgen besluttet at genindføre en række forebyggende indsatser, siger Claus Thomsen, lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, i meddelelsen.

I weekenden er det kun indgangene J og G, der er åbne, og der sættes vagter ved disse indgange.

Derudover må der kun være én besøgende per patient, ligesom de besøgende opfordres til at bære mundbind.

Aarhus er et af de steder i landet, der den seneste tid har oplevet en stigning i antallet af smittede med covid-19.

Fra onsdag til torsdag blev 34 personer smittet i kommunen, hvilket var omkring en fjerdedele af alle de smittede i Danmark.

/ritzau/

Opdateres...