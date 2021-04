Mange par har det godt sammen i årevis. Indtil de støder ind i en uenighed, som eskalerer, indtil de tvivler på, om deres kærlighed er stor nok. Det betyder ikke, at man er forkerte for hinanden. Det betyder bare, at man ikke har lært at løse konflikterne på en god måde. Men det er der råd for. Læs med, når parterapeut Daisy Løvendahl guider et par til at bruge uenigheder til at komme tættere på hinanden.

Det er længe siden, jeg har set Nina og Michael. Sidst jeg sendte dem ud ad døren, var det med store smil og latter. De havde efter et hårdt år med første barn ikke kunnet finde hinanden seksuelt. Hvilket vi fik vendt. Jeg sjusser mig frem til, at deres søn må være fem år nu. Der er en lettere trykket stemning, da jeg får dem ind og sidde. Nina tager ordet.

»Vi er røget ind i en konflikt, som vi ikke kan løse selv. Det startede med, at jeg luftede en idé om, at vi skulle flytte fra byen og i hus.«

Men nu ved jeg ikke længere helt, hvad konflikten egentlig handler om.

Jeg nikker og beder Michael supplere. Han siger:

»Jeg er enig i, at det begyndte med en diskussion om at flytte. Hvilket jeg ikke er indstillet på. Men jeg oplever, at Nina er grundlæggende utilfreds med mig. Diskussionerne blev ret ubehagelige, og en aften for en uges tid siden blev jeg så vred, at jeg gik ind i stuen for at sove.«

Nina afbryder

»Og der har du sovet siden.«

Problemet & samtalen Noget af det allervigtigste at forstå i arbejdet med par er kommunikation. For hvordan vi taler sammen, betyder meget for, hvordan vi formår at håndtere vores problemer. Teorien bag PREP (Prevention and Relationship Enhancement Program), som er et internationalt anerkendt og forskningsbaseret parkursus, viser, at der mellem par ofte er to problemer: 1) problemet og 2) at samtalen om problemet er dårlig. Derfor er det vigtigt at arbejde i dybden med, hvordan vi taler sammen i parforholdet. For kun ved at skabe en god dialog kan vi finde fælles løsninger på det, der udfordrer.

Problemet er ikke problemet

Når jeg lytter til Nina og Michael, får jeg en klar idé om, at det handler mere om, hvordan de kommunikerer, end om det konkrete med at flytte. Hvis de kunne tale godt sammen om fordele og ulemper ved et liv i byen versus på landet, ville de sikkert også kunne finde en løsning eller indgå et kompromis.

Nogle gange er hemmeligheden bag held i kærlighed viljen til at gå med det, den anden vil. Min erfaring med dem fra tidligere viser, at de begge har den vilje i sig. Så jeg tænker, det er kommunikationen og kontakten mellem dem, der halter.

Derfor vælger jeg at flytte fokus helt væk fra diskussionen om fordelen ved by versus land og i stedet fokusere på følelserne, og hvad der sker mellem dem, når de taler om dette.

Michael fortæller:

»Jeg får simpelthen nok! Nina taler og taler og taler om alt det, der er galt med vores lejlighed, vores arbejdstider, den pressede hverdag og vores søns børnehave. Jeg oplever overhovedet ikke, at hun inddrager mig. Det er fuldstændig som at blive kørt over af et tog.«

Jeg griber den og spørger Michael meget direkte til hans følelser. Han siger: »Jeg får en følelse af, at Nina er utilfreds med alt. Og det gør mig virkeligt frustreret. Så er det nemmere at gå.«

Nina bliver rørt, da hun lytter til dette. Hun forsvarer sig med, at hun føler, at Michael aldrig lytter til hende. At han nedvurderer hendes drømme med konstante spørgsmål om konkrete ting, som giver hende en følelse af at måtte råbe for at blive hørt. Men hun sætter også ord på, at hun bliver ked af, at Michael trækker sig.

»Det værste for mig er, når du går. Selvom du bare går ind i stuen og sover, bliver jeg virkelig ked af det. Men det forstår jeg også, du blev …«

De omfavner hinanden.

Kontakt er det vigtigste

Vi arbejder videre med, hvordan de kommunikerer. Om de taler om hus eller andet, er ikke i fokus. Det er at skabe et rum mellem dem, hvor der er god kontakt og plads til de dybere følelser. For når de kan finde hinanden dér, kan de også tage de udfordrende samtaler.

Nina: »Vi er ikke enige om, hvor vi skal bo, eller hvordan vi gerne vil have vores liv som børnefamilie. Men det er o.k. Jeg ville hellere, at Michael var vild med tanken om at flytte på landet, men det vigtigste er, at jeg forstår hans forbehold. At jeg føler mig tæt på ham, og at vi er o.k.«

Michael: »Jeg forstår godt det, du drømmer om.«

De taler videre. Stemningen er god. Da de går fra vores sidste samtale, kan jeg høre hende grine på trappen. Jeg tænker, at uanset om de bor det ene eller andet sted, så bliver det godt.

Fire fælder du skal undgå, når du er uenig med din kæreste Først den gode og den dårlige nyhed:

De fleste problemer kan ikke løses. Så er det sagt højt. I bliver måske aldrig enige om, hvorvidt lykken er hus eller lejlighed osv. Det er både godt og skidt. Godt, fordi du nu ved det. Så kan du begynde at fokusere på at skabe bedre kommunikation og dybere kontakt. Skidt, fordi du skal acceptere, at uenighed er en del af jeres parforhold. Det begynder med at lære at undgå de fire fælder, som i fagsprog også kalder faresignaler, fordi de viser, at I er i gang med at smadre jeres gode relation gennem klassiske kommunikationsfejl.



Fælde 1: Optrapning

Det er rigtigt svært ikke at tage et skridt op ad konfliktstigen, når du er vred, men lad være. Det kræver nogle dybe indåndinger, men du kan godt. Du optrapper, når du generaliserer. Bruger ord som altid og aldrig. Eller taler ud fra, hvad den anden gør forkert. Så selvom du har lyst til at sige: »Du er altid så negativ over for mine ideer« eller »Du tager aldrig initiativ«”, så se de ord som et faresignal og stop op. Du må gerne mene det, du mener. Men tal på en anden måde.



Fælde 2: Nedvurdering

Du er i gang med at nedvurdere, når du ikke er engageret. Eller simpelthen trækker på skuldrene og siger: »Nej, det kan jeg slet ikke forstå.« Prøv igen. Selvfølgelig kan du forstå, hvis du sætter dit hjerte og kloge hoved på spil. Måske vil du bare ikke forstå … Og det er sammen med negative udtalelser som: »Det er helt urimeligt, at du forventer …« den sikre vej til dårligere kommunikation. Når du opdager, at du nedvurderer, eller at din kæreste gør det, så sæt ord på det: »Hov, vi har gang i nedvurdering.« Det er lige meget, hvem der gjorde det. Bare stop.



Fælde 3: Negativ fortolkning

Denne her er en klassiker, som de fleste indimellem falder i. Vi hører og tror det værste. Og så gør vi en ud af to ting. Eller begge … 1) Vi tillægger den anden negative intentioner. 2) Vi fortolker det, det anden gør, ud fra vores egne negative følelser. Når vi ser vores kæreste gennem det negative filter, så ser det sort ud med at leve lykkeligt sammen til vores dages ende. Så puds brillerne, søde. Måske er din kæreste helt galt på den, men det er ikke ud fra et ønske om at gøre dit liv surt.



Fælde 4: Tilbagetrækning

Den fjerde fælde er lidt lumsk. For der er ingen negative ord, smækken med dørene eller store ord. Det er mere tavshed. Fælden handler om at trække sig. Ikke længere være der, hverken fysisk eller psykisk. Det kan være klogt at tage en pause, hvis en uenighed bliver til en højtråbende konflikt, men at trække sig følelsesmæssigt er lige så smertefuldt som at råbe ad andre. Vejen ud af fælderne handler om at tage fælles ansvar for dem. Stoppe op, når I falder i. Ryste det af jer og tage fat i samtalen igen fra et andet perspektiv.

