Skrraatch, iiiiuiiii, skraaaatch.

Sådan lyder de mystiske signaler, som australske forskere for nylig har opfanget via et rumteleskop, ifølge Independent. Det skriver Videnskab.dk

De bizarre lyde er egentlig radiosignaler, der længe har mystificeret forskere verden over, og du kan høre dem via dette link

Læs mere på Videnskab.dk: Videnskabsfolk: Der er liv i rummet

»Vi har opfanget 20 radio-udbrud på et år, hvilket næsten er en fordobling i antallet, siden de første signaler blev opfanget i 2007,« fortæller Ryan Shannon, der er professor i astrofysik på Swinburne University of Technology, til Independent ifølge Videnskab.dk.

Han har sammen med et australsk forskerteam udgivet resultaterne fra opdagelsen i tidsskriftet Nature.

Forskerne har desuden brugt en ny teknologi til at bestemme, hvor de mystiske radiosignaler stammer fra.

Læs mere på Videnskab.dk: Det er svært at 'gøre det' i rummet

»Ved at bruge den nye teknologi, Australia Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP), har vi bevist, at radiosignalerne kommer fra den anden side af universet og altså ikke stammer fra vores egen galakse,« siger Ryan Shannon ifølge Independent.

Flere undersøgelser er dog nødvendige, før forskerne kan fastlægge, hvilken fremmed galakse der er tale om.

Flere artikler på Videnskab.dk

Fem bizarre fossilfund, der begejstrede forskerne

Din hund forstår bogstaveligt talt, hvad du siger

Rødhårede reagerer anderledes på smerte