'Den danske sang er en ung, blond pige, hun går og nynner i Danmarks hus'. Mere skulle der ikke til for at krænke en kvindelig forsker på CBS, som hverken var ung eller blond og som måske/måske ikke kunne gå eller nynne.

Nu er den krænkende højskolesang fokus i den danske krænkelsesdebat.

Flere politikere og kendisser er blevet krænket af, at nogen kunne finde på at blive krænket over en gammel uskyldig sang, og har kastet sig ind i debatten om, hvorvidt sagen er okay.

Sangen, der har startet en mindre lavine af kommentarer fra alle afkroge medieverdenen, er nået helt op til statsminister Lars Løkke Rasmussen, som selv troede, at det var en joke.

Men det var det ikke. Det var faktisk slet ikke en joke overhovedet.

Det resulterer nemlig i, at Mads Mordhorst, viceinstitutleder på CBS Department of Management, Politics and Philosophy, gav en undskyldning til forskeren og bandlyste sangen fra CBS' morgensamlinger.

Det går jo ikke. Derfor har B.T. allieret sig med komikeren Omar Marzouk og mandskoret Dunkeldirks og kan nu præsentere en 'politisk korrekt' udgave af 'Den danske sang'.

Dunkeldirks består af Martin Havn, Mads Kronborg og Kristian Bæk Michelsen.

'Den danske sang er en ung, blond pige' er skrevet af Kai Hoffmann og har fået melodi af Carl Nielsen i henholdsvis 1924 og 1926.