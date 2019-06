Selvom temperaturen i årets første måneder ikke ligefrem har nået tropiske højder, har danskerne fundet sommerhumøret frem tidligere end ellers.

I hvert fald hvis man ser på sommerhusmarkedet, som har blomstret i årets første kvartal.

På landsplan er priserne på solgte sommerhuse nemlig steget - og med et gennemsnit på 15.640 kroner pr. kvadratmeter er prisniveauet det højeste siden 2011.

Også salgstiden er forkortet med over fem procent i forhold til samme periode sidste år. Det viser tal fra Boliga.dk.

- Beskæftigelsen stiger fortsat, og jobsikkerheden har skabt en tryghed i helårsøkonomien, der gør, at flere har mulighed for at udleve deres sommerhusdrøm, siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit.

- Måske hænger den sammen med den sommer, vi havde sidste år. Der var rigtig mange danskere, der lejede et sommerhus og antallet af sommerhusovernatninger slog rekord. Det kan have inspireret folk til at købe i år.

Yderområderne vinder frem

Hvis man kigger nærmere på tallene, er der godt gang i sommerhusmarkedet i de såkaldte yderkommuner.

For eksempel på Lolland hvor den gennemsnitlige salgskvadratmeterpris i første kvartal er steget med over 17 procent i forhold til samme periode sidste år.

Også i Odsherred og Jammerbugt Kommune er priserne steget med henholdsvis 12 og 10 procent.

- Det er nogle af de steder, hvor priserne på sommerhusene har været lave, og udbuddet har været rigtig høj efter finanskrisen. Det har været svært at få dem solgt, men nu begynder de at blive det og faktisk også til nogle pæne priser, Mira Lie Nielsen.

Men selvom priserne er steget, kan de fleste danskere stadig være med:

- Med mindre du kigger på de allerdyreste områder, så er der mange, som har råd til at købe sommerhus, da priserne stadig er ret lave. Derudover er det store udbud, som der trods alt stadig er på landsplan med til at holde prisstigningerne nede, siger hun til Boliga.dk.

*Boliga.dk har opgjort den gennemsnitlige salgstid og salgskvadratmeterpris for sommerhuse udbudt til salg i første kvartal i perioden 2019-2010