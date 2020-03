Corona-krisen har med lynets hast har vendt op og ned på danskernes hverdag. Men hvordan navigerer befolkningen, virksomheder og myndigheder egentlig i den nye virkelighed?

En ny, bred indsamlingsindsats fra Rigsarkivet og landets øvrige arkiver, Det Kgl. Bibliotek og Nationalmuseet, har nu søsat et stort projekt, der skal dokumentere netop dette ved at indsamle dokumentation for coronavirussens indtog i det danske samfund. Det skriver Videnskab.dk.

Til Videnskab.dk forklarer enhedschef for Indsamling og Bevaring ved Rigsarkivet, Mette Hall-Andersen, at hun aldrig i sine 20 år hos Rigsarkivet har oplevet så stort et koordineret samarbejde.

»Det her er det største samarbejde, jeg har været med i, der handler om at få indsamlet og bevaret et stort kildemateriale til fremtiden,« forklarer Mette Hall-Andersen og uddyber:

»Med en koordineret indsamlingsindsats kan vi få dokumenteret den her historiske tid, så vi får arkiveret de centrale dokumenter, der er sendt ud, mens krisen raser. De dokumenter kan i fremtiden være med til at kortlægge, hvad krisen – og beslutningerne herunder - har betydet for vores samfund.«

På det Kgl. Bibliotek består indsamlingsarbejdet i at ’høste’ hjemmesider. Det Kgl. Bibliotek har en indsamlingspligt, hvorfor de allerede i dag arkiverer danske TV- og radioudsendelser, websider og aviser dagligt.

Hos Rigsarkivet og stadsarkivet forventer man, at arkiverne i de kommende år modtager store mængder af dokumenter fra de offentlige myndigheder, og derudover arbejder de på at få dokumenteret, hvordan private virksomheder og foreninger oplever coronakrisen.

Men ét er, hvordan virksomhederne oplever krisen. Noget andet er, hvordan den enkelte dansker oplever den.

Og for at få et indblik i dette har Nationalmuseet bedt danskerne om at dokumentere deres hverdag.

Til Berlingske har Christian Sune Pedersen, Samlingschef på Nationalmuseet, forklaret, at man til det formål samler beretninger fra hele befolkningen på skrift eller på lyd.

I første omgang kommer Nationalmuseets indsamling til at minde om indsamlinger, man foretog i 1992 og 2017, hvor man bad folk om skrive dagbog for en dag. Denne gang drejer det sig om en længere periode, skriver Berlingske.

Det er håbet, at beretninger kan udgives løbende, men det er endnu ikke klart, hvorvidt det vil være muligt.

Materialet skal altså bevares som vidnesbyrd for at sikre fremtidige generationers adgang til vigtige informationer om perioden.

I sidste ende kan alle brudstykkerne af historien måske endda samles til en samlet fortælling om, hvad vi alle gennemlever i disse dage.

