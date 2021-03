Det er en ommer.

Sundhedsminister Magnus Heunicke dumper nu Region Midtjyllands forklaring på, hvorfor kræftramte Anders Bonnemann sidste år fik udsat sin behandling.

»På grund af situationen med coronavirus er vi desværre nødt til at vente med at indkalde dig,« lød beskeden 27. april fra Aarhus Universitetshospital til den 44-årige familiefar og virksomhedsejer.

Et halvt år før beskeden fra hospitalet var han ellers blevet opereret for kræft i endetarmen. Men kræften ramte ham igen, og denne gang havde han både prostatakræft og blærekræft.

Så vildt har kræftforløbet været for Anders 28. oktober 2019: Anders Bonnemann har kræft i endetarmen, og han får derfor lavet stor operation i endetarmen, hvor der blandt andet fjernes 25 lymfeknuder. 29. januar 2020: Han har i længere tid haft store smerter, når han tisser. Det oplyser han til kontrol for sin kræftbehandling på Mave- og Tarmkirurgi Klinikken på Aarhus Universitetshospital. 24. april 2020: Anders Bonnemann har bedt om opkald fra hospitalet, da det bliver værre og værre med at tisse. Sygeplejerske ringer til ham og konstaterer, at han skal have ny tid på hospitalet. 27. april 2020: I sin e-Boks får Anders denne besked fra Urinvejskirurgisk Afdeling på hospitalet: »På grund af situationen med coronavirus er vi desværre nødt til at vente med at indkalde dig. Vi sender dig et indkaldelsesbrev senest den 1. juli.« 2. juni 2020: Anders får ny besked om, at undersøgelsen kan finde sted 28. juli. Altså et halvt år efter at han under kontrol har meldt om nye symptomer på kræft. 5. juni 2020: Anders har fået det værre og klaget sin nød om ventetiden til lægen bag hans operation i oktober. Derfor får han denne dag tid til en scanning, der viser, at hans symptomer skyldtes prostatakræft, og at den havde spredt sig til hans bækken. 3. august 2020: Anders opereres for sin nye kræft, og i oktober starter han kemobehandling, som stadig er i gang 20. december 2020: Efter B.T. har skrevet om Anders Bonnemanns forløb, kræver sundhedsminister Magnus Heunicke, at Region Midtjylland kommer med en redegørelse om, hvad der er sket. 15. januar 2021: Region Midtjylland kommer med redegørelse, hvor det erkendes, at forløbet »desværre blev udsat«, men den kan ikke uddybes, da regionen mangler Anders Bonnemanns patientsamtykke for at kunne give flere oplysninger. 5. marts 2021: Magnus Heunicke er ikke tilfreds, og Sundhedsministeriet beder om ny redegørelse med samtykke fra Anders Bonnemann. Den redegørelse er nu i gang. Kilder: Anders Bonnemanns beskeder i e-Boks fra Region Midtjylland om behandlingen på Aarhus Universitetshospital samt aktindsigter hos Region Midtjylland.

Alligevel måtte han altså vente med indkaldelse.

Sundhedsminister Magnus Heunicke reagerede på Anders Bonnemanns udsatte behandling ved at bede om en forklaring fra Region Midtjylland, der har ansvaret for Aarhus Universitetshospital.

»Det er regionernes opgave at sikre, at alle patienter med livstruende sygdomme får den udredning og behandling, de har krav på. Det ansvar forventer jeg selvfølgelig, at Region Midtjylland løfter,« sagde Magnus Heunicke 21. december til B.T.

Og det er den redegørelse, ministeren nu har modtaget. Og dumper.

Sundhedsminister Magnus Heunicke kaldes nu i samråd af de borgerlige partier på Christiansborg. Han skal her redegøre for, hvorfor kræftpatienter har mærket konsekvenserne af læger og sygehuses fokus på coronavirus. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er en dybt ulykkelig sag. Fuldstændig uacceptabelt. At man ifølge B.T. har fået udsat sin behandling på grund af covid-19, og det har jeg bedt regionen om at redegøre for. Jeg har fået en foreløbig redegørelse, og den mener jeg bør udbygges,« sagde Magnus Heunicke sidste uge under et samråd på Christiansborg.

Iføgle ministeren er regionens forklaring et 'beklageligt sammenfald'.

»Regionen har foreløbigt oplyst til Sundhedsministeriet, at på baggrund af oplysningerne, så er det regionens vurdering, at der er tale om et forløb med beklageligt sammenfald af flere kræftsygdomme, men som har fulgt regionens standardprocedure. Men vurderingen fra Sundhedsministeriets side er, at der bedes om en uddybning af den redegørelse,« sagde ministeren i samrådet.

B.T. har fået aktindsigt i redegørelsen til sundhedsministeren om Anders Bonnemann, der er skrevet af en fuldmægtig i Region Midtjylland og sendt cc til koncerndirektøren i regionen.

22 timer i døgnet ligger kræftsyge Anders Bonnemann nu i en seng, der er sat op i stuen. Foto: Rasmus Laurvig/Byrd

Her står intet om, at redegørelsen kun er »foreløbig«, som Magnus Heunicke sagde under samrådet.

Til gengæld står der, at »udredningen desværre blev udsat under forårets situation omkring covid-19«, og »en egentlig afklaring af det konkrete forløb vil dog kræve patientsamtykke til at gennemgå journalen«.

Og det samtykke har Sundhedsministeriet i mail af 4. marts til regionens ledelse bedt om at skaffe, så redegørelsen kan uddybes.

Anders Bonnemanns tragiske historie kom frem, efter B.T. havde afdækket, hvordan kræftpatienterne Dunja Fogelberg Hansen, Bjarne Schou og Anne Mette Christiansen har mærket konsekvenserne af de særlige coronarestriktioner.

Her er B.T.s afsløringer 8. november B.T. kan fortælle om 68-årige Poul Henning Hansen fra Taulov nær Fredericia. 14. marts ringede han til vagtlæge, fordi han havde nakkesmerter og feber. Men på grund af coronarestriktionerne afviste vagtlægen ham. Få dage efter døde han af meningitis. Patienterstatningen har slået fast, at det med overvejende sandsynlighed ikke var sket, hvis vagtlægen havde fået ham indlagt. 5. december I alt 11 gange fra 16. marts til 7. juli ringede 53-årige Dunja Fogelberg Hansen fra Amager til egen læge med smerter i lungerne. Men på grund af coronarestriktioner ville lægen ikke tilse hende. Det viste sig, at hun havde lungekræft, og hun er uhelbredeligt syg. 8. december 69-årige Bjarne Schou fra Odense blev i maj ramt af en kræftknude på fire kvadratcentimeter i sin hals. Men egen læge og vagtlæge ville ikke se ham fysisk på grund af de særlige coronarestriktioner. Samme dag kan B.T. fortælle om nye tal, der viser, at der fra marts til maj blev diagnosticeret 2.800 færre med kræft end i samme periode de sidste fem år. 12. december 44-årige Anne Mette Christiansen fra Albertslund fik i sommer smerter i lungerne og var hos lægen. Men først 2. december fik hun lavet en biopsi, der viste, at hun havde aggressiv lungekræft, der måske har spredt sig til æggestokkene. Selve beskeden om kræft fik hun i et telefonopkald en mandag morgen kl. 8.57, selv om hun havde bedt om at få det at vide på sygehuset. 20. december: B.T. kan fortælle om kræftpatienten Anders Bonnemann fra Horsens, der i oktober 2019 blev opereret for endetarmskræft. Han fik i januar 2020 symptomer på ny kræft, men 'på grund af situationen med coronavirus' måtte sygehuset 27. april udskyde hans behandling. Det viste sig i sommer, at han både havde prostatakræft og kræft i blæren. Sagen har fået de borgerlige partier og SF til at kalde sundhedsminister Magnus Heunicke i samråd. 31. januar: 40-årige Anja Jensen fra Djursland blev 16. marts afvist af vagtlæge, som ville se coronatest inden lægebesøg. Dagen efter døde hun af blodprop.

Og efter al sandsynlighed er de kun toppen af isbjerget.

Fra marts til maj i år var der 2.800 færre kræftdiagnoser, end der i gennemsnit har været de seneste fem år i denne periode.

Anders Bonnemann er lige nu i behandling for sin kræft, og han er dybt skuffet over håndteringen af hans sag fra myndighedernes side.

»Jeg har kemobehandling i øjeblikket, hvor jeg har gode og dårlige dage. Lige nu er jeg bare så hidsig inden i over det her forløb,« siger han.