Lyden kan ifølge forskerne sammenlignes med en kat, der spinder.

Når hesten laver den velkendte fnysende prustelyd ved at puste luft ud gennem næseborene, er der for en hesteejer grund til at være tilfreds.

Et forsøg har nemlig vist, at lyden er et udtryk for, at hesten har det godt, skriver The Telegraph, ifølge Videnskab.dk.

Faktisk kan lyden, ifølge forskerne fra Universite de Rennes, der står bag forsøget, sammenlignes med eksempelvis en kat, der spinder.

I forsøget blev 48 heste flyttet mellem forskellige rum, der enten var:

behagelige, sjove og stimulerende eller

lukkede og med meget begrænset stimulation

Forskerne målte på, hvor ofte hestene fnøs, når de var i henholdsvis det ene og det andet miljø, og kunne konkludere, at prustelydene var langt flere, når hestene blev stimuleret positivt.

De 48 heste i forsøget talte både dyr fra rideskoler, der bruger en del tid i individuelle båse i stalden, og heste, der primært går på græs.

Forskerne fandt, at rideskole-hestene laver dobbelt så mange fnys, når de bliver lukket ud på græs, som når de står i båse, mens hestene, der i forvejen går meget ude, fnyser signifikant mere end rideskole-hestene under sammenlignelige forhold.

Faktisk er sammenhængen mellem prusten og velvære så markant, at forskerne nu anbefaler hesteejere at bruge hestens prustelyde som en pålidelig indikator for, hvordan hesten har det.

