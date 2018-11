Man kan skue over mark og eng velvidende, at det er ens egen jord, man betragter.

Når man trækker sig tilbage, kan man vælge, hvilken stue man har lyst til at spendere aftenen i.

Er der gæster kan man ganske sikkert tilbyde dem et sted at overnatte.

Cremen af de danske landejendomme er en opvisning i mondæne boliger - og grunde store nok til, at man principielt ville kunne placere et par villakvarterer i baghaven, hvis man med kommunens velsignelse skulle få den lyst.

Det er godser og avlsgårde til priser, der nok har et nul mere, end hvad de fleste har stående på deres boligbudget.

Her har Boliga samlet de fem dyreste landejendomme udbudt offentligt til salg:*

5. Lergravsvej i Ringsted

Ikke alene får du en nybygget ejendom, hvis du køber landets femtedyreste landejendom. Du får også 146 hektar jord. "Skovgården", som landejendommen hedder, stod nemlig færdig i år 2015, og der er mange hundrede kvadratmeter at indrette, hvis du finder de mange millioner, som den koster.

Pris: 36 millioner kroner

4. Burskovvej i Bogense

Majestætiske Gyldensteen troner på Nordfyn, og før du kan arrivere til renæssancebygningen, skal du forbi voldgraven. Indendøre finder man bl.a. flere værelser, kamre, pejsestuer, tre køkkener og biblioteker. Og i en af stuerne - den der går under navnet Salen - er der silkevægge, pejs og stuk.

Pris: 40 millioner kroner

3. Strib Landevej i Middelfart

Rosenkilde Gods. Alene navnet sætter forventningerne op, og for de fleste vil ejendommen næppe skuffe. Der er nemlig mange hundrede kvadratmeter bolig - og endnu flere kvadratmeter grund. Det er dog ikke kun tobenede, der vil befinde sig godt på Rosenkilde. Godset har ifølge salgsopstillingen gode hestefaciliteter; blandt andet staldbygninger med i alt 115 hestebokse og ridehuse. Ligesom der hører et konferencecenter med til ejendommen.

Pris: 42 millioner kroner

2. Østergyden i Faaborg

På Fyn finder man også landets næstdyreste landejendom - Nakkebølle lyder navnet, og ejendommens historie går mange hundrede år tilbage. Der hører i alt 248 hektar med land- og skovbrug til - og så har selveste H.C. Andersen angiveligt besøgt godset tilbage i 1830.

Pris: 80 millioner kroner

1. Haregabsvej i Græsted

Nordsjælland er som regel en ganske sikker sejrherre, når villapriserne opgøres. Men også når det handler om landejendomme, kan det eksklusive område sætte sig på prispodiet. I Græsted ligger nemlig Haregabgaard, og den store hesteejendom er den dyreste landejendom, der pt. er til salg på Boliga.dk. Der hører blandt andet egen biograf, vinkælder, swimmingpool, overdækket ridebane og en firlænget staldbygning med til ejendommen.

Pris: 85 millioner kroner

* Der er kun medtaget landejendomme, der er udbudt offentligt til salg, og som findes på Boliga.dk.