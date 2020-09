Hvem har ikke på et eller andet tidspunkt drømt at bo på en herregård - med alt hvad det indebærer af balsale, luksuriøse stuer og vidstrakte jorde.

Den slags er dog ofte forbeholdt dem med blåt blod i årerne eller med rigtig mange pengesedler i madrassen; for de herskabelige landsteder kommer for det meste til salg for astronomisk høje millionbeløb.

Det skriver boligvisningssiden Boliga.dk.

Og der skal da også støves en betragtelig formue af for at få fingrene i de selv de billigste herskabelige gårde - men det til trods koster landets for øjeblikket billigste herregårde til salg langt mindre end toppen af villa-markedet.

Se landets billigste herregårde lige nu

Toftegaard Herregård



8,55 millioner kroner kan med lidt god vilje købe dig omkring 140 kvadratmeter villa i landets dyreste boligområde Gentofte - eller også kan du købe en herregård lidt udenfor Odense på Fyn.

Toftegaard, som har rødder tilbage til 1500-tallet, er for nyligt kommet til salg. Den 373 store herregård - med tre hektar jord, et voldanlæg og herskabelige stuer - kan blive din for en kvadratmeterpris på knap 30.000 kroner.

Se herregården her.

Gammel Hammelmose

Gammel Hammelmose Vis mere Gammel Hammelmose

På Gammel Hammelmose i Nordjylland får du både riddersal og middelalderkælder med i handlen, hvis du køber den historiske herregård, som er på markedet for 10.995.000 kroner.

Ejendommen har mere end 582 kvadratmeter bolig - og så er der 7,3 hektar jord med driftsbygninger, frugthaver og voldgrav. Det hele koster ifølge Boliga.dk lige under 19.000 kroner pr. kvadratmeter.

Se herregården her.

Broløkke Herregård

Broløkke Herregård Vis mere Broløkke Herregård

Der er intet mindre end 56 værelser at gøre godt med på Broløkke Herregård, der ligger på det sydlige Langeland og som er til salg for 23 millioner kroner - halvt så meget som de rigtig dyre villaer på Strandvejen nord for København.

Den imponerede ejendom går helt tilbage til 1700-tallet og er opført i barokstil med blandet andet et bibliotek og et jagtkøkken.

Du skal af med lige over 4.700 kroner for hver af de mere end 4.900 kvadratmeter.

Se herregården her.