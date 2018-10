Det har været en hård tid for landets mest gængse liebhaverområder lige nord for København. Whiskybæltet, der normalt lægger postnumre til de dyrest udbudte ejendomme, har nemlig først måtte se sig slået af Græsted, siden af Faaborg. Og nu har Vodskov på Aalborg-egnen også meldt sig på top fem-banen.

Fredag kom der nemlig en landejendom i Vodskov til salg med et prisskilt på hele 74,5 millioner kroner, hvilket gør ejendommen til landets fjerde dyreste bolig, der kan erhverves på det offentlige marked. Og dermed også til den absolut dyreste adresse, der p.t. er til salg i Jylland. Det skriver boligsiden Boliga.dk.

Langholt Hovedgård er navnet på herregården, der har et boligareal på 1.245 kvadratmeter og en grund, der både rummer skov, park og andre naturarealer, og som i alt strækker sig over 395,2 hektar.

Salget står ejendomsmæglerfirmaet Evald Borup for, og i deres salgsopstilling skriver de, at “hovedgården sælges i drift med ejendommens tilhørende maskinpark”.

Langt til nummer to

På det nuværende jyske boligmarked er der hele 43,5 millioner kroner mellem Langholt Hovedgård og den nu næstdyreste udbudte ejendom. Hidtil har Jyllands dyreste plads nemlig været indtaget af en landejendom nær Kolding, der er udbudt til salg for 31 millioner kroner.

Men selvom forskellen er stor, og ejendomme i denne prisklasse langt fra er hverdagskost, er det dog ikke helt uden fortilfælde.

I 2015 blev en ligeledes stor landejendom i Dybvad mellem Aalborg og Frederikshavn eksempelvis udbudt til salg for 95,5 millioner kroner, mens den endelige salgspris ifølge oplysninger fra Boliga.dk endte på 63,9 millioner kroner.

Og i Øster Vrå blev en 631 kvadratmeter stor villa i 2016 solgt for knap 52,4 millioner kroner efter at have været udbudt til salg for 78 millioner.

Kan blive årets dyreste handel

Skulle en ny ejer få forhandlet et afslag på plads, inden nøglebundtet til Langholt Hovedgård skifter bukselommer og dørskiltet navn, er der stadig et lille råderum til, at ejendommen også vil kunne kalde sig årets i det hele taget dyreste salg. Det til trods for, at der i år er indgået en bolighandel for årtiets højeste pris.

I løbet af sommeren blev et 347 kvadratmeter stort hus helt ud til Øresund i Hellerup nemlig solgt for 70,5 millioner kroner, og dermed er der altså små fire millioner at give af uden at give køb på den mulige eksklusive årsrekord.

Se herregården her.