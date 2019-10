Hvordan kan menneskeheden overleve, hvis verden rammes af en katastrofal, global epidemi?

Det har en række forskere fra University of Ontago og Adapt Research givet deres bud på.



Det skriver University of Ontago i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Den triste sandhed er, at det ikke er muligt at undslippe en pandemi - i hvert fald ikke her i landfaste Danmark.

I et studie, der netop er blevet offentliggjort i det internationale tidsskrift Risk Analysis, vurderer forskerne, at isolerede øer - som eksempelvis New Zealand, Australien og Island - kan være det, der redder menneskeheden fra udryddelse, hvis vi rammes af en global pandemi.

Hvis verden bliver ramt af en katastrofal pandemi, undgår du den kun, hvis du er det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.

Derfor har forskerne rangeret 20 ø-nationer, der kunne tænkes at fungere som refugier, hvorfra samfundet kan genopbygges - og her blev New Zealand, Australien og Island rangeret højest.

»Opdagelser inden for bioteknologien viste, at genetisk konstruerede pandemier truer artens overlevelse,« fortæller en af medforfatterne, professor Nick Wilson fra University of Ontago, i pressemeddelelsen.

»Sygdomsbærere kan let omgå landegrænser, mens en lukket, selvforsynende ø kunne indeholde en isoleret, teknologisk dygtig befolkning, der kunne genbefolke jorden ovenpå katastrofen,« forklarer han.

Forhåbentlig bliver katastrofen aldrig en realitet, men hvis du alligevel overvejer at forlade Danmark, så kan du jo overveje at flytte til en naturligt isoleret ø.

Du finder alle forskernes 20 ø-forslag og deres individuelle rangering i den oprindelige artikel.

