Arkitekttegnet, poolområde med jacuzzi, fitnessrum med sauna, udsigt til Limfjorden og et boligareal på 292 kvadratmeter.

Det er p.t., hvad der skal til for at kunne kalde sig Aalborgs absolut dyreste udbudte villa, det har en ejendom i Hasseris netop slået fast.

Adressen er nemlig lige kommet på markedet for 17.995.000 kroner - og gør den ifølge boligsitet Boliga.dk til den nordjyske hovedstads mest eksklusive villa, man for øjeblikket kan investere i. Kvadratmeterprisen, villaen er udbudt til salg for, løber da også op i godt 61.600 kroner, hvilket er noget over gennemsnittet for storbyen, hvor husene i første kvartal blev solgt for 22.500 kroner pr. kvadratmeter.

Huset er til salg hos ejendomsmæglerfirmaet Thorkild Kristensen, der blandt andet fremhæver køkkenet som “realiserer alle madentusiastens drømme”.

Fire måneder

Går det, som det plejer i Aalborg Kommune, skal sælgerne nok ikke vente alt for længe, før de begynder at rydde ud og pakke ned.

I første kvartal tog det 122 dage at sælge et hus i kommunen - det er nogenlunde det samme som både i første kvartal 2018 og 2017, viser tal fra Boliga.dk. Dermed går det omkring halvanden måned hurtigere at komme af bopælen i det nordjyske - end det i gennemsnit tager at få solgt sine huskvadratmeter på landsplan.

Hurtigst er det dog gået med at få solgt husene i Albertslund Kommune på Københavns Vestegn. I første kvartal blev de nemlig i gennemsnit solgt på bare 79 dage - hvilket altså gør kommunen til det sted i landet, hvor køberne var hurtigst om at slå til i årets første kvartal.

