Normalt finder man de helt store sommerhuse til mange millioner kroner på Nordsjællands kyst i populære feriebyer som Tisvildeleje og Gilleleje.

Men et netop tinglyst salg af et stykke liebhaveri i det allernordligste Jylland blander sig nu i top ti over årets dyreste sommerhushandler.

Det skriver boligvisningssiden Boliga.dk.

Villa Guldmaj - et over hundrede år gammelt klassisk sort og hvidt træsommerhus - ligger på en grund midt i klitlandskabet på Grenen tæt på så langt mod nord, som man kan komme i Danmark.

Et eksklusivt hus og beliggenhed, som nu har skiftet hænder for 13,5 millioner kroner, hvilket placerer handlen på en ottendeplads over landets dyreste sommerhushandler i år.

Handlen er den dyreste af sin slags i Jylland, hvilket måske ikke er overraskende, da det 267 kvadratmeter store liebhaverhjem også var udbudt til salg offentligt for et enormt millionbeløb

I 2018 kom sommerhuset nemlig på markedet for 24 millioner kroner og var langt det dyreste sommerhus i landsdelen. Selv efter det fik et solidt nøk ned i udbudsprisen; til 15,5 millioner kroner, lå det stadig i toppen på det jyske boligmarked med blot et eneste andet sommerhus - også i Skagen - som var dyrere.

Ifølge salgsmaterialet fra liebhavermægleren Lilienhoff, der havde ejendommen til salg, er huset da også vant til prominente gæster; gennem årerne har det nemlig fungeret som et kunstnerisk mødested for landets spidser.

Flere store jyske handler

I og omkring den nordlige ferieby Skagen er da også et af de steder i Jylland, hvor der bliver solgt sommerhuse til de højeste priser: Årets tredjestørste jyske sommerhushandel har nemlig også fundet sted her, ifølge salgstal fra Boliga.dk.

I januar smed en køber nemlig intet mindre end 12 millioner kroner for at overtage en 165 kvadratmeter stor feriebolig på Rævehulevej tæt på vestkysten udenfor det gamle Skagen i Højen.

Den næstdyreste jyske sommerhushandel i 2020 fandt sig sted noget sydligere; på Helgenæs, hvor en feriebolig på 128 kvadratmeter og med næsten fem hektar jord med udsigt til Aarhus Bugt - blev solgt for 12,1 millioner kroner.

Landets dyreste handel finder vi dog i Tisvildeleje, hvor et 309 kvadratmeter stort sommerhus på Sjællands nordkyst i sommer blev solgt for svimlende 28,24 millioner kroner.

Se Jyllands dyreste sommerhus Villa Guldmaj her