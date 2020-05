Lungebetændelse, hoste, muskelsmerter og svimmelhed.

De seneste par måneder har bestemt været hårde for den tidligere FCK-boss Flemming Østergaard. Bedre kendt som 'Don Ø'.

Men nu er der trods alt godt nyt til 76-årige 'Don Ø', der har levet et liv som pensionist, siden han for over et år siden blev ramt af kræft.

Flemming Østergaard fortalte for et par uger siden, at hans læge havde anbefalet ham at blive testet for coronavirus.

Blå bog om Flemming Østergaard alias Don Ø Født 31. oktober 1943, voksede op i Ordrup med sine forældre og lillesøster Jytte.

Han blev uddannet fondsbørsvekselerer i 1968.

Han grundlagde sin første virksomhed, FØMA Kontorsystemer, i 1971.

Efter et alvorligt uheld i 1986, hvor han blev ramt af en bil på Strandvejen og gennemgik en langvarig genoptræning, stoppede han sin internationale karriere og grundlagde Kinnarps Kontormøbler i 1988.

Han gik ind som aktionær i Lyngby Boldklub, og senere, i 1997, blev han adm. direktør i FC København.

I 2002 blev han bestyrelsesformand for FC København og Parken Sport & Entertainment, et underholdningskonglomerat, der arrangerer sportsbegivenheder, ejer fitnesskæden fitness.dk og Lalandia i Rødby og Billund.

I 2010 stoppede han som bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment.

I 2015 blev Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup dømt i byretten for kursmanipulation.

Dommen lød, at Østergaard havde tilskyndet Glistrup til systematisk at købe Parken-aktier for at presse kursen op. De ankede begge.

I 2017 blev både Østergaard og Glistrup i Østre Landsret idømt 18 måneders ubetinget fængsel.

I 2019 kom det frem, at Flemming Østergaard var ramt af kræft i næsen og skulle i strålebehandling.

»Jeg har i tilfældig rækkefølge haft mange af symptomerne såsom lungebetændelse, hoste/hæshed, muskelsmerter, svimmelhed m.v.,« fortalte Flemming Østergaard til B.T.

Nu har 'Don Ø' netop fået resultatet af coronatesten.

Og oven på en hård periode, har nu lidt grund til at få et smil på læben.

Trods alt.

På Facebook slår 'Don Ø' fast, at testen har vist, at han ikke er smittet med coronavirus.

»CORONATEST - sars - co2 : IKKE PÅVIST...Har dog fortsat hovedpine, svimmel, hoset mv. Tager 14 dage til hjemme,« skriver han på Facebook.

Flemming Østergaard er altså ikke helt frisk endnu selv om det nu er slået fast, at han ikke er smittet med coronavirus.

Som nylig kræftsyg og sin alder på 76 år, hører da også til den særlige risikogruppe for at mærke konsekvenserne coronasmitte.

De er særligt sårbare ved coronasmitte Sundhedsstyrelsen oplyser, at disse er særligt sårbare ved smitte med corona : Ældre over 65 år (især over 80 år) Personer med følgende kroniske sygdomme: Hjerte-kar-sygdom (gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)

Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)

Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion

Kronisk leversygdom

Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger

Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsat hostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene

Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andre risikofaktorer

Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risiko for komplikationer Personer med nedsat immunforsvar som følge af: Blodsygdomme

Organtransplantation

Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi eller strålebehandling som led i behandling af kræft

Hiv-infektion med svær påvirkning af immunsystemet Andre personer: Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som har følgetilstande efter at være født for tidligt

Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra et forsigtighedsprincip) Kilde: Sunhedsstyrelsen.dk

Derfor har Don Ø allerede slået fast, at han passer godt på ikke at blive smittet.

På Facebook opfrodrer han da også alle andre til også at passe godt på i disse tider.

»Pas på hinanden derude,« slutter Flemming Østergaard sit indlæg.

Han har ikke svaret på seneste spørgsmål fra B.T. om, hvorvidt han vil til at se flere folk igen, når testen trods alt viser, han ikke selv er coronasmittet.