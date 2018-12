Kunderne i Danmarks værste Lidl bryder sig slet ikke om, at butikken flere gange er blevet taget i at føre en forretning med omfattende problemer med rengøringen.

»Det synes jeg ikke godt om. Jeg kunne ikke drømme om at købe kød her,« siger 73-årige Lone Nielsen.

Hun er blandt de kunder, som B.T. møder foran Lidl i Vallensbæk, der mere end nogen anden butik i kæden har problemer med at leve op til reglerne for hygiejne.

B.T. kan afsløre, at Lidl er den supermarkedskæde i Danmark, der har næststørst problemer med at efterleve Fødevarestyrelsens regler. Hvert femte kontrolbesøg (21 procent) i kædens butikker gennem et år har ført til en sanktion. Og intet andet sted er problemet større end i Vallensbæk.

I Lidl i Vallensbæk har fødevarekontrollen flere gange slået hårdt ned på manglende rengøring. Vis mere I Lidl i Vallensbæk har fødevarekontrollen flere gange slået hårdt ned på manglende rengøring.

Her har butikken fået fem sanktioner, herunder tre bøder.

Det får Lidl-kunden Ann Berg til at tænke over, hvilke varer hun fremover vil handle i den lokale discountbutik.

»Jeg vil da overveje de madvarer, jeg eventuelt køber her. Klart nok,« siger hun.

Ved kontrolbesøget i marts fandt Fødevarestyrelsen et lager, der var ‘massivt snavset og rodet med støv, pap, indtørrede, spildte væsker og tabte fødevarer. Nogle af fødevarerne er rådne,’ står der i kontrolrapporten.

Gennemgang af 3.799 rapporter: B.T.’s supermarkedstjek B.T. sætter i en række artikler fokus på hygiejnen i landets store supermarkedskæder Artiklerne er baseret på samtlige 3.799 kontrolrapporter som Fødevarestyrelsen har lavet i perioden 1. november 2017 til 1. november 2018. 2.679 butikker er blevet kontrolleret i perioden. B.T. opruller nu udfaldet af de kontrolbesøg.

10.000 kroner lød bøden for uhumskhederne.

I juli blev bøden større. 15.000 kroner blev straffen for at gulvet på ‘hele lageret samt bag og under inventar’ var ‘snavset med sorte belægninger, spildte væsker, spildte fødevarer, pap, tomme flasker samt belægninger af støv'.

Og så var den gal med temperaturen under kontrollen i september. Målinger i en kølemontre viste temperaturer op til 10,3 grader, og butikken ‘kunne ikke fremvise dokumentation for opbevaringstemperatur’ fra de foregående dage, hvilket udløste en bøde på 10.000 kroner.

49-årige Torben Landin er ikke chokeret over Lidl-butikkens problemer.

Torben Landin vil ikke købe madvarer i butikker, der har en sur smiley. Vis mere Torben Landin vil ikke købe madvarer i butikker, der har en sur smiley.

»Det overrasker mig egentlig ikke. Hvis jeg skulle købe madvarer, havde jeg nok vendt rundt og var gået den anden vej,« siger Torben Landin.

En gennemgang af 147 kontrolrapporter fra Lidl gennem et år viser, at problemer med ‘synligt snavs’, plamager af skidt på gulve og vægge, dårlige lugte og rod med pap og støv er konstateret i en del af de 31 negative kontroller.

I Rønne kostede det en bøde på 40.000 kroner, da Fødevarestyrelsen fandt Digestive-kiks på hylderne, som var tilbagekaldt, fordi de måske indeholdt plastikstykker.

I Haslev kostede det 60.000 kroner i bøde, at butikken fortsat solgte spegepølse, som var tilbagekaldt og stemplet som farlig at spise.

Lidl erkender, at der har været problemer og kalder historikken i Vallensbæk ‘uacceptabel’. Derfor har de øget træningen af personalet i butikken, lyder det.

'Nu er vi godt i mål i Vallensbæk, og vi er selvfølgelig rigtig glade for, at Fødevarestyrelsen ved sidste kontrolbesøg igen tildelte butikken en glad smiley. Jeg vil dog ikke lægge skjul på, at de sure smileys, vi har fået, viser, at vi ikke har gjort det godt nok, og det er vi enormt kede af,' skriver Morten Vestberg, kommunikationschef for Lidl, i en mail.