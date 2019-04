Talent 100: Igen i år hylder vi 100 unge talenter fra alle hjørner af dansk erhvervsliv. Et af talenterne er 34-årige Ditte Rex, kontorchef, Børne- og Socialministeriet

Kategori: Det offentlige

Cheferne i Børne- og Socialministeriet sparer ikke på de fine ord, når de beskriver kontorchef Ditte Rex. Hun var for nylig ansvarlig for at finde hoved og hale i sagen om Britta Nielsen, der som ansat i Socialstyrelsen svindlede sig til godt 120 mio. kr.

»I min ledelseskarriere har jeg sjældent oplevet en medarbejder, der er så solidt fagligt funderet og så hurtigt og elegant løser svære opgaver i spændingsfeltet mellem jura, økonomi og det socialfaglige. Og selv om hun er økonomichef, og alle normalt hader økonomichefen, er hun meget vellidt,« siger afdelingschef Emil Herskind, der spår, at Ditte Rex bliver en af fremtidens offentlige topledere.

Som ansvarlig for oprydningsarbejdet efter Britta Nielsen havde Ditte Rex den travleste periode i sit liv. Men de lange dage gav god mening, fordi det handlede om at sikre borgernes retsfølelse, efter at deres penge var blevet misbrugt.

»Det er vildt klichefyldt, men jeg er rigtig glad for at arbejde i den offentlige sektor, fordi jeg føler, at jeg bidrager. Når vi gør det godt i det offentlige, kan vi virkelig rykke noget, der ikke kun handler om penge, men om folks liv og hverdag,« siger Ditte Rex.

For 16. år i træk sætter Berlingske fokus på de mest talentfulde unge i dansk erhvervsliv med portrætter af 100 talenter fra et bredt udsnit af erhvervslivet. Læs mere om Talent 100 her.