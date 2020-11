Er man husejer i Københavns-området har man kunnet smile stort i de seneste måneder. Vil man gerne købe sit første hus samme sted, er smilet nok knap så stort.

For priserne er galopperet i vejret i 2020 i den landsdel, der betegnes som København by.

På knap otte måneder er et gennemsnitlig hus nemlig steget med mere end en halv million kroner – helt præcist 531.000 kroner – i Københavns, Frederiksberg, Dragør og Tårnby kommuner. Det skriver Finans.dk på baggrund af de nyeste tal for Boligsiden.dk.

»Man behøver ikke at have været på boligmarkedet i ret mange år, før man kan skrive millionær på visitkortet,« som Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit, udtrykker det.

Men mens eksisterende husejere altså kan se friværdien vokse »eksplosivt«, så konstaterer økonomen, at markedet for førstegangskøbere er blevet mindre måned for måned.

Stigningen i København by har været på 11,9 procent, og et gennemsnitligt hus i en af de fire kommuner koster nu 5.418.000 kroner.

Boligpriserne i Danmark er generelt gået op og op i 2020. De seneste tal viser, at oktober blev sjette måned i træk med stigninger på det danske marked – i oktober betalte huskøberne således i gennemsnit 15.248 kroner per kvadratmeter. Det er den højeste pris i Boligsidens Markedsindeks' 10-årige historie.

Ingen steder har udviklingen dog været så markant som ved hovedstaden.