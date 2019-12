Det nok de færreste, der ville takke nej til en lejlighed med havudsigt, tagterrasse og et overflod af kvadratmeter - og ikke mindst en beliggenhed midt i en af landets storbyer.

Hvis du altså har råd; for det er på ingen måde små, beskedne beløb, du skal trylle frem, hvis du vil have fingre i en af de dyreste lejligheder, der netop nu er til salg i Aarhus, Odense, Aalborg og København.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Faktisk skal du finde på den anden side af 15 millioner kroner for overhovedet at komme i nærheden af en de eksklusive boliger, der udgør toppen af det danske ejerlejlighedsmarked lige nu.

De dyreste lejligheder i landets fire største byer

Store Kongensgade, København

Der er udsigt til både Marmorkirken og Nyboder fra den 241 kvadratmeter store lejlighed, som lige nu er den dyrest udbudte ejerlejlighed i hovedstaden på Boliga.dk.

Boligen ligger i toppen af en ejendom fra 1908 og kan prale af syv værelser samt en stor tagterrasse - hele molevitten kan købes for en kvadratmeterpris på lige over 116.00 kroner.

Pris: 28 millioner kroner

Se lejligheden her.

Odeons Kvarter, Odense

I Fyns største by er der også udsigt fra den dyreste lejlighed: en penthouse, der ligger på toppen af Odenses nybyggede varemærke ODEON TBT Tower.

Den 306 kvadratmeter store lejlighed ligger på 16. sal med flere altaner og uhindret udsigt udover byen.

Boligen er til salg for 65.146 kroner pr. kvadratmeter.

Pris: 20 millioner kroner

Se lejligheden her.

Østre Havnegade, Aalborg

Det er også en penthouse, der tager titlen som den dyreste ejerlejlighed til salg i Nordjyllands største by, Aalborg.

Nybyggeriet fra 2018 spreder sig over to etager og i alt 292 kvadratmeter, og så er der mere end 190 kvadratmeter tagterrasse fordelt på begge niveauer med udsigt udover Limfjorden og byen.

Du kan overtage nøglen til den eksklusive bolig for lige knap 54.800 kroner pr. kvadratmeter.

Pris: 16 millioner kroner

Se lejligheden her.

Langelinieparken, Aarhus

Sidst men ikke mindst byder landets næststørste by på endnu en udsigtslejlighed på havnen: Her er der vue udover vand, by og lystbåde.

Lejligheden ligger i et moderne byggeri fra 2018 og har 221 kvadratmeter bolig.

Derudover er der flere altaner, elevator og privat parkering - alt sammen til en kvadratmeterpris på lige over 70.000 kroner, som altså ifølge Boliga.dk gør det til Aarhus dyreste ejerlejlighed.

Pris: 15,5 millioner kroner

Se lejligheden her.

*Boliga.dk har ikke medtaget ejerlejligheder udbudt som projektsalg i opgørelsen.