Georgia, Pennsylvania, Arizona, Nevada og North Carolina.

Det er de fem stater, hvor det tætte amerikanske præsidentvalg skal afgøres.

Ingen af stederne er optælling afsluttet, og flere steder er der endnu uhyggeligt tæt – flere stater kan altså reelt tippe begge veje og leve op til deres betegnelse som svingstater. Følg også B.T.s liveblog om at det seneste fra det amerikanske valg her.

Lige nu fører Joe Biden med de stater, der allerede er talt op og afgjort, i ræset mod at få de 270 skelsættende valgmænd. Begge kandidater har dog givet udtryk for, at de stadig tror på sejren. Se mere til det øverst i artiklen

Og så til de til dem afgørende stater.

Allerede onsdag gav først tv-stationen Fox News (til Donald Trumps store fortrydelse) staten Arizona til Biden, og det har nyhedsbureaet AP også gjort. Det har dog hverken CNN eller New York Times endnu gjort, fordi de mener, at det er for tæt. Her fører den demokratiske kandidat med lige knap 80.000 stemmer, men der er kun optalt 84 procent af stemmerne, hvilket er færrest ud af de fem afgørende stater.

Vinder Biden Arizona, skal han kun bruge endnu én sejr i de resterende fire stater. Lige meget hvor.

Det kunne godt være i Nevada, hvor han lige nu fører. Men kun med små 8.000 stemmer. Holder Biden hele vejen til mål her, vil han kunne kalde sig vinder af valget.

Hver vinder præsidentvalget? Joe Biden (tv.) eller Donald Trump? Det er stadig uhyggeligt tæt. Foto: ANGELA WEISS, MANDEL NGAN Vis mere Hver vinder præsidentvalget? Joe Biden (tv.) eller Donald Trump? Det er stadig uhyggeligt tæt. Foto: ANGELA WEISS, MANDEL NGAN

I Pennsylvania fører Trump endnu stort med mere end 160.000 stemmer, og også North Carolina ser ud til at gå samme vej med en republikansk føring på knap 80.000 stemmer.

Så er der Georgia tilbage. Her fører Trump stadig, men forspringet er skrumpet gevaldigt i takt med, at de seneste resultater i staten er løbet ind. Kun omkring 23.000 stemmer adskiller i slutspurten de to kandidater.

Faktisk er der en sjette stat, hvor stemmerne heller ikke er talt helt op endnu. Det er i Alaska. Men USA's nordligste stat har kun tre valgmænd på spil, så den er ikke afgørende på samme måde. Samtidig har Trump her en kolosal føring på 62,9 procent af stemmerne mod Bidens 33,0 procent af stemmerne.

Uanset udfaldet bliver det et af de tætteste amerikanske præsidentvalg nogensinde. Få overblikket over de fem stater herunder:

Georgia - Trump fører

95 procent af stemmerne er optalt.

2.406.774 stemmer til Biden (49,1 procent)

2.429.783 til Trump (49,6 procent)

16 valgmænd på spil

Pennsylvania - Trump fører

89 procent af stemmerne er optalt.

3.051.555 stemmer til Biden (48,1 procent)

3.215.969 til Trump (50,7 procent)

20 valgmænd på spil

Nevada – Biden fører

86 procent af stemmerne er optalt.

588.252 stemmer til Biden (49,3 procent)

580.605 til Trump (48,7 procent)

6 valgmænd på spil

North Carolina – Trump fører

95 procent af stemmerne er optalt.

2.655.383 stemmer til Biden (48,6 procent)

2.732.120 stemmer til Trump (51,1 procent)

15 valgmænd på spil

Arizona – Biden fører

86 procent af stemmerne er optalt.

1.444.213 stemmer stemmer til Biden (50,7 procent)

1.365.040 til Trump (47,9 procent)

11 valgmænd på spil

(Talkilder: CNN og New York Times)