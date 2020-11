Det bedste hotel i Danmark hedder Hotel Sanders og ligger i København.

Det mener World Travel Awards, der mandag har offentliggjort sine vindere inden for en lang række af kategorier.

»Vores vindere repræsenterer det allerbedste inden for Europas rejse- og turistbrance. De har alle vist bemærkelsesværdig modstandskraft i år fyldt med uforudsigelige udfordringer,« siger stifteren af World Travel Awards, Graham Cooke, med henvisning til coronakrisen, der især har ramt turistindustrien hårdt.

Organisationen har igennem 27 år kåret både det bedste af det bedste i hele Europa – samt det ypperste på nationalt plan.

Det er inden for sidstnævnte kategori, at Hotel Sanders nær Nyhavn i den danske hovedstad nu kan kalde sig Danmarks førende hotel. De øvrige danske nominerede var Copenhagen Marriot Hotel, Hotel D'Angleterre, Hotel Koldingfjord, Hotel Skt Petri, Radisson Blu Scandinavia Hotel og Radisson Collection Royal Hotel.

Europas bedste hotel er i øvrigt tyrkisk, ligger i Istanbul og hedder Ciragan Palace Kempinski.

Bevæger vi os op i de højere luftlag, sidder Lufthansa igen tungt på tronen som Europas førende flyselskab. Og sådan har det overvejende været i lang tid ifølge World Travel Awards. Den tyske flygigant har nu vundet prisen 10 gange inden for de seneste 13 år, kun Turkish Airlines (to gange) og KLM har formået at bryde dominansen.

Imens har Norwegian i år vundet prisen som Europas bedste lavpris-flyselskab for sjette år i træk.

Lufthansa er Europas bedste flyselskab. Foto: Kai Pfaffenbach Vis mere Lufthansa er Europas bedste flyselskab. Foto: Kai Pfaffenbach

Det er repræsentanter for både rejseindustrien samt offentligheden, der stemmer i konkurrencen. Og her må man sige, at Portugal ser ud til at være et særdeles populært og godt sted at holde ferie.

Landet vandt World Travel Awards' store pris som årets 'destination' i Europa, mens Porto blev kåret til at være bedste sted for en byferie. Algarve-kysten er bedste strand-destination. Og så var der endda også hæder til øerne Madeira og Azorerne for at være henholdsvis Europas bedst ferieø og for at være nummer et inden for adventure-turisme.