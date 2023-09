Børshandlen er blevet skudt i gang på danske fondsbørs. Her er fire aktier, der stjæler opmærksomheden fra morgenstunden. Log ind og følg udviklingen på markedet i realtid.

GN Store Nord

Aktien hos det danske lydselskab GN Store Nord stiger i tirsdagens børsåbning.

Kort efter markedsåbning er aktien oppe med 2,1 pct., men det har siden ændret sig til et fald på 2,4 pct.

Det sker efter GN mandag aften vinkede farvel til sine divisioner som to selvstændige selskaber og har udpeget Peter Karlströmer som topchef for koncernen. Det kan du læse mere om her.

Tryg

Det danske forsikringsselskab Tryg stiger fra morgenstunden tirsdag.

Kort efter at startskuddet er gået til tirsdagens handel, er aktien oppe med 2,0 pct.

Tryg har fået løftet sin anbefaling til »overvægt« fra »ligevægt« hos storbanken Morgan Stanley. Det viser data fra Bloomberg. Der er i samme ombæring blevet lagt 2 kr. til kursmålet, der nu lyder på 178 kr.

Ørsted

Ørsted-aktien falder fra morgenstunden tirsdag og er i skrivende stund nede med 2,18 pct.

Det sker efter, at Ørsted har fået skåret sit kursmål til 715 kr. fra 975 kr. hos Bernstein.

Anbefalingen er uændret »outperform«.

Genmab

Det danske selskab Genmab stiger efter positive nyheder fra et kræftmiddel.

Kort efter børsåbningen er Genmab-aktien oppe med 0,9 pct. tirsdag.

Det sker efter at Genmab og partneren Seagen med midlet Tikdav har nået de primære endemål i et fase 3-studie af andenlinjebehandling af patienter med tilbagevendende eller metastatisk livmoderhalskræft.

I studiet demonstrerede patienter, som modtog Tikdav, større overlevelsesrate end patienter, som udelukkende modtog kemoterapi, skriver Marketwire.

