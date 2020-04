Blæser de bare på, om jeg som patient kan blive smittet med coronavirus?

Det spørgsmål har 41-årige Henriette Løht Andreasen stillet sig selv flere gange, siden hun for tre uger siden fik taget blodprøve på et sygehus.

»Jeg tænker meget på, hvorfor de dog ikke gjorde mere ud af beskyttelsen mod coronavirus, så man ikke i tiden efter skulle gå rundt og frygte, man er blevet smittet,« siger hun.

Ret ophidset hæver Henriette Løht Andreasen stemmen, når hun taler om besøget.

41-årige Henriette Løht Andreasen er skuffet over beskyttelsen mod coronavirus, da hun på fik taget blodprøve på sygehus i Hjørring.

Hun arbejder som sosu-assistent, men har siden 20. december været sygemeldt med en særlig stofskiftesygdom.

23. marts fik hun så taget en blodprøve på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

»Den person, der skulle tage blodprøve, sprittede sine hænder af med sprit. Men hun tog ikke handsker på og heller ikke nogen maske,« siger Henriette Løchte Andreasen og tilføjer:

»Jeg troede så, hun i det mindste ville vende sit ansigt væk fra mit, men nej, det gjorde hun ikke, og hun sad lige over for mig.«

Siden 20. december sidste år har 41-årige Henriette Løhte Andreasen været sygemeldt hjemme i Hjørring.

Og hun er ikke alene om den frygt.

Langt fra endda.

Direktøren for Danske Patienter, Morten Freil, fortæller, at bekymringen for at blive smittet med coronavirus på sygehusene og besøg hos ens læge fylder rigtig meget hos patienterne.

»Vi oplever, at der er rigtig mange mennesker, der er bekymrede for at tage på sygehusene og til lægen. Ja, meldingen er, at der er et højt antal henvendelser til de forskellige foreninger om risikoen for at blive smittet,« siger han.

Direktøren for Danske Patienter, Morten Freil,fortæller, at der er stor bekymringen for at blive smittet på sygehuse eller hos lægen.

Henriette Løht Andreasen føler sig da heller ikke ene om sin bekymring.

»Min egen svigermor var på sygehuset for at få taget blodprøve for halvanden uge siden, og hun oplevede præcis det samme. Jeg synes, at det er meget vigtigt at få debat, om det her,« siger hun.

Morten Freil forstår godt usikkerheden.

»Jeg vil kraftigt opfordre til, at myndighederne er meget klare om, hvad der er retningslinjerne, når man er hos lægen eller skal have taget eksempelvis en blodprøve på et sygehus,« siger han og efterlyser større tryghed.

Sådan skal du undgå coronasmitte hos lægen Sundhedsstyrelsen har bedt de praktiserende læger om at gøre følgende i forbindelse med corona-krisen: Informere patienter om, at de ikke skal møde op hos lægen, hvis de har symptomer på Covid-19. De patienterne skal kontakte lægen telefonisk. Informationen skal også være på indgangsdør til klinik.

Minimering af risiko for smittespredning i venteværelse mv. ved at lave minimum én meters afstand mellem siddepladser.

Reducere antallet af bookede og dermed ventende patienter. Planlæg mere luft mellem patienter, så der ikke venter så mange i ad gangen.

Fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv.

Fokus på hyppig og grundig rengøring, adgang til håndsprit i venteværelse om muligt og opfordring til patienter om generel god håndhygiejne mv.

Fremme hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten: ‘Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre’3 på klinikdør/venteværelse.

For at minimere smittespredning til patienter i risikogrupper, der er nødt til at ses ved sygebesøg eller fremmøde, anvender læge eller personale værnemidler ved nær kontakt med disse patienter.

Hvis en patient, der opfylder kriterierne for mistanke om Covid-19, undtagelsesvist møder fysisk op hos praktiserende læger eller på lægevagtsklinikker, og patienten ikke kan sendes hjem på grund af påvirket almen tilstand og et akut behov for hjælp, skal der iværksættes følgende hygiejniske forholdsregler:

Patienten placeres på enestue eller bag rumadskillelse, der kun besøges af nødvendigt personale

Der udleveres almindelig kirurgisk maske uden udåndingsventil, som patienten selv påsætter

Hvis muligt, skal sygehistorie og almentilstand vurderes på afstand

Ved stabile patienter skal personalet så vidt muligt undgå tæt kontakt. Kilde: Sundhedsstyrelsen.

»Jeg synes, det er vigtigt, at sundhedsvæsenet genåbner mere, men det er også afgørende, at folk er trygge ved at tage på sygehuset.«

Hvad siger så dem, der driver sygehusene?

B.T. har forelagt Henriette Løchte Andreasens oplevelse for Thomas Larsen, der er lægefaglig direktør hos Region Nordjylland.

Lægefaglig direktør hos Region Nordjylland Thomas Larsen.

»Jeg vil gerne slå helt fast, at man kan være tryg ved at besøge hospitalet,« siger han.

Thomas Larsen oplyser, at de seneste tal viser, at antallet af smittet sundhedspersonale ligger på niveau med øvrige smittede i samfundet.

Og han forklarer, at der er taget flere forhåndsregler for at undgå smitte.

»Først og fremmest skal man slet ikke møde op til almindelig blodprøvetagning, hvis man udviser de mindste symptomer på coronasmitte, og derudover følger vi retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen,« siger han.

Henriette Løht Andreasen har to børn på 17 og 21 år, og hun er lettet over ikke at have fået nogen symptomer på coronavirus.

Men hun vil ikke opleve samme frygt én gang til.

Derfor har hun taget en beslutning.

»Jeg har fået tid næste uge på sygehuset til ny test. Og hvis ikke der er lavet nye retningslinjer, så har jeg ikke planer om at tage der ud igen. Det samme gælder min svigermor,« siger hun.