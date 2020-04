Helene Viftrup Jensen er bekymret for sin 82-årige mor fra Maribo.

Bekymret for, at moren - og morens plejere - bliver smittet med coronavirus. For SOSU-assistenterne og hjemmehjælperne, som kommer to gange dagligt hos moren, er ramt af mangel på eksempelvis masker.

»Vi får hele tiden at vide, at vi skal holde to meters afstand. Men som handicappet og hjemmehjælpsmodtager - og også som hjemmehjælper - kan det jo ikke undgås, at man kommer helt tæt på hinanden. Jeg er rystet over, at man ikke prioriterer den gruppe højere,« siger Helene Vifttrup Jensen i en tid, hvor den frygtede virus hærger Danmark.

På det seneste har der også været udbrud på flere af landets plejehjem.



Som bekendt er coronavirus især farlig for ældre mennesker - som Helene Viftrup Jensens mor.

Hun har kontaktet hygiejnesygeplejersken, som har ansvaret for, at de værnemidler der er til rådighed lokalt hos hendes mor bliver brugt bedst muligt.

De gør, hvad de kan, men lige nu er der ikke masker til alle i hjemmeplejen, lød det.

Og hun er ikke den eneste med problemet. B.T har talt med hjemmeplejere, der ikke ønsker at stå frem med navn af frygt for deres job. Meldingen er, at situationen er kritisk.

En fortæller blandt andet, at arbejdspladsen indtil i sidste uge slet ikke havde værnemidler, og der er en stor frygt for, hvor længe krisen varer.

Christian Harsløf, der er direktør i KL, som har kontakten ud til kommunerne, som hjemmeplejen hører under, fortæller, at opgaven er at bruge værnemidlerne, hvor behovet er størst.

»Vi har daglig kommunikation med de enkelte kommuner, og gør alt det vi kan. Store og små danske virksomheder har kastet sig ind i kampen om at få produceret nye værnemidler. Det er en glædelig ting, der gør, at vi indenfor få dage kan få fyldt lagrene op igen,« fortæller han.

Det er dog ikke kun hjemmeplejen, der har udfordringer. Det samme har sygehusene.

Sina Kalsbøll og Jesper Pedersen er nervøse for, at de skal blive smittede af coronavirussen. Foto: Privat Vis mere Sina Kalsbøll og Jesper Pedersen er nervøse for, at de skal blive smittede af coronavirussen. Foto: Privat

61-årige Jesper Pedersen, der er SOSU-assistentvikar på sygehusene i Region Sjælland fortæller, at de nødvendige værnemidler for at undgå smittespredning ikke anvendes i et stort nok omfang.

Han har blandt andet fået at vide, at et visir ikke var nødvendigt, da han skulle ind til en patient, da patienten endnu ikke var testet positiv. Der bliver brugt kitler, der dækker dele af kroppen, og der er mundbind.

Andre dele af kroppen er dog stadig eksponeret.

»Der er masser af steder, hvor vi kan rende rundt med virus på. Hvis man rører ved det, efter man har smidt kitlen, så kan man jo stadig sprede smitten rundt. Jeg tror, at det er en tikkende bombe, og jeg er lidt bange for, at smitteantallet vil stige kraftigt pga. det her,« siger Jesper Pedersen.

Netop værnemidler var på dagsordenen på fredagens pressemøde, og der blev efterlyst flere af slagsen for at beskytte ældre og personale.

Fredagens pressemøde Fredag indkaldte Sundhedsstyrelsen til pressemøde, hvor Dansk Sygeplejeråd, FOA og Lægeforeningen var repræsenterede. Alle foreninger kunne fortælle om utrygge medlemmer, der var nervøse for at smitte andre eller selv pådrage sig smitte på hospitaler og plejecentre på grund af for få værnemidler. »Vores medlemmer oplever nogle steder, at de bliver sendt afsted med ikke ret mange værnemidler, og derfor må lægge deres egen krop til i stedet,« sagde formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Kristensen. »Det kan ikke være meningen, de skal gå på arbejde med ondt i maven,« pointerede hun.

Det glæder Bjarne Hastrup, direktør i Ældresagen. Han kalder hele situationen omkring særligt coronaudbrud på plejehjem for 'alvorligt', og beskyttelsen af personalet - og dermed også beskyttelsen af de ældre - har ikke været god nok.

Han fortæller, at han har set flere eksempler på pårørende, der føler sig utrygge.

Det samme gør de ældre. Mange får ikke deres daglige motion, hvilket kan ramme gangfunktionen, og så frygter han, at situationen trækker ud.



»Når corona kommer ind på plejehjemmene, skal vi måske være isoleret i endnu længere tid. Kan vi det, når der er personalemangel, og når der ikke er folk til at hjælpe med motion? Hvad med min førlighed bagefter? Man kan blive dybt deprimeret af at være isoleret så lang tid. Der er ved at udvikle sig en alvorlig situation på plejehjemmene,« siger Bjarne Hastrup.