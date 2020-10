En seksårig dreng og et vippende skilt. Fanget på video. Mere skal der faktisk ikke til for at skabe et globalt viralt hit.

Og det er lige præcis, hvad der er sket for Morgan Levisen – en ganske almindelig dansk børnehaveklassedreng fra Gentofte.

»Det er meget pudsigt, at en drengs udforskning af verden kan få så mange smil på læberne, som det virker til, at det har gjort. Det synes jeg er dejligt. Det har vi alle brug for,« som hans mor, Louise Levisen, siger til B.T.

Det er dog altsammen sket, uden at hun vidste noget som helst om det. Hverken at sønnen havde kastet sig ud i den halvskøre manøvre, at videoen eksisterede, eller at folk var vilde med den.

For først i løbet af det seneste døgn er alle brikkerne faldet på plads for moren, efter at hun blev opmærksom på, at videoen af sønnen blev delt af Instagram-fænomenet Anders Hemmingsen. Så begyndte folk at henvende sig og spørge 'om det ikke var Morgan'.

Derfor kunne Louise Levisen så endelig se det, som folk over hele verden før og siden har honoreret med millioner af visninger, likes og delinger: at Morgan under et besøg på Dyrehavsbakken løber gentagne gange ind i et skilt og skubber til det, hvorefter det fjedrer tilbage og rammer ham lige i hovedet. Det sker tre gange. Se det øverst i artiklen

Såre simpelt.

På Anders Hemmingsens Instagram-profil er videoen indtil videre blevet set mere end 400.000 gange, mens tallene er endnu højere på de internationale profiler som Barstoolsports og Fuckjerry (ja, undskyld), hvor videoen også er delt. Her er videoen begge steder set mere end 3,1 million gange. I alt har altså mere end 6,5 millioner set det korte klip. Og Morgan.

»Lige umiddelbart tænkte jeg, at det hurtigt ville gå over igen. At det ville tage et par timer,« siger Louise Levisen, der i stedet kunne konstatere, at det hurtigt begyndte 'at stikke af'.

Hun har dog også haft betænkeligheder ved sønnens pludselige berømmelse. For moren så faktisk ikke selv Morgans pudsige optrin med skiltet. Og hun vidste altså heller ikke, at det var blevet filmet. Selv om hun hurtigt regnede ud, at det måtte være foregået midt i september, da først hun så klippet. Her blev Morgans seksårs fødselsdag fejret i et større selskab med mange andre børn og voksne på Dyrehavsbakken – eller Bakken – uden for København.

Tilsyneladende står en person med Instagram-profilen '@mahruu_' for videoen. Louise Levisen kender ikke vedkommende.

»Der er det i det, at nogen har stået og filmet og videredelt det uden vores tilladelse. Mine børn er ikke selv på sociale medier, og vi lægger meget sjældent noget ud med dem. Det er et valg, de selv skal træffe, når de bliver så gamle,« siger Louise Levisen:

Familien Levisen: far Brian, den verdensberømte Morgan, søsteren Rita My og moren Louise. Foto: Privat Vis mere Familien Levisen: far Brian, den verdensberømte Morgan, søsteren Rita My og moren Louise. Foto: Privat

»Jeg har vist Morgan videoen, og han synes bare, at det er lidt sjovt. Jeg spurgte, om han synes, det er o.k., og det tror jeg, han synes.«

Derfor synes Louise Levisen også, det er i orden. Ikke mindst fordi det i langt overvejende grad også er positiv opmærksomhed, der er fulgt med. Anders Hemmingsen deler eksempelvis videoen med ordene 'kæmpe fan af den knægt'. På samme måde hos de udenlandske profiler.

»Jeg har det egentlig o.k. med det, så længe tonen er pæn omkring det, 95 procent af alle kommentarer er jo relativt medgørlige. De skriver 'han er meget sød', 'det kunne godt være vores knægt', 'det var sådan noget, vi gjorde, da vi var unge'. I den dur. I lyset af, at folk kommenterer på en pæn måde, har jeg det fint med det. Det er lavet på den pæne måde, og så kan jeg godt smile med,« siger Louise Levisen.

Og hun er egentlig ikke så overrasket over, at sønnen kan finde på at tage et par nærgående omgange med et skilt på Bakken – noget, der også allerede har betydet, at drengen er blevet berømt på sin skole.

»Da han kommer ind i skolegården i morges, kommer to drenge fra 5.-6. klasse over mod ham med deres mobiler og siger 'er det her ikke dig?'. Og Morgan smiler og siger 'jo, det er mig'. Og så siger de bare: 'Det er bare så meget dig, Morgan!'. Så jo, Morgan er enormt motorisk og god til at udforske sig selv og verden: Om det er at kravle tre meter op i et træ eller få et skilt til at vippe. Det kunne sagtens være ham begge dele,« siger Louise Levisen.

I slutningen af den relativt korte video kan man i øvrigt se, at Morgan efter sine tre hovedstød bliver stoppet af en Bakken-vagt, der stiller sig op bag skiltet og får standset løjerne.

Også den krølle på historien er den seksårige drengs mor egentlig ganske godt tilfreds med.

»Han reagerer jo på vagten, så alt er, som det skal være. Hvis jeg havde set det, havde jeg også selv stoppet ham,« siger Louise Levisen.