Når solen brager ned, er der lidt flere fødende kvinder.

Det tyder et nyt amerikansk studie i hvert fald på, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

For et hold forskere har undersøgt sammenhængen mellem vejret og fødselsrater fra tidsperioden 1969 til 1988, og konklusionen lyder:

»Vi ser, at kurven over fødsler topper på varme dage,« siger en af hovedforfatterne på studiet, lektor i miljøøkonomi Alan Barreca fra University of California, Los Angeles.

Forskerne finder, at fødselsraten øges med 0,97 fødsler per 100.000 kvinder i alderen 15-44 år, på de dage hvor temperaturen overstiger 32,2 grader, sammenlignet med dage hvor temperaturen ligger mellem 15-21 grader.

Dette svarer til, at der er en gennemsnitlig 5 procents stigning i fødsler, når det er varmere end 32,2 grader.

Undersøgelsen, som er publiceret i tidsskriftet Nature Climate Change, viser samtidigt, at fødselsraterne, der topper på ekstremt varme dage, falder i dagene efter.

Studiet tolker, at faldet skyldes, at der burde have været nogle fødsler, men at de er gået i gang for tidligt.

»Den stigning og så faldet indikerer en fremadrettet ændring eller en acceleration af fødsler - og i sidste ende et tab på op til to ugers graviditet,« udtaler lektor Alan Barreca til NBC news.

Forskerne estimerer, at det varmere vejr har medvirket til, at gennemsnitlig 25.000 babyer hvert år er blevet født lidt for tidligt i USA i løbet af studiets tidsperiode.

Det er et problem, da for tidligt fødte har en højere risiko for helbredsproblemer lige efter fødslen og en lavere kognitiv evne (mentale færdigheder) senere i barndommen.

I Danmark vurderer man, at børn er for tidligt født, hvis de er født mere end tre uger før termin ifølge Rigshospitalet.

På grund af klimaforandringerne og temperaturstigningerne estimerer forskerne, at varmen vil påvirke op mod cirka 67.000 fødsler i USA i slutningen af dette århundrede (2080-2099).

