»Jeg er helt nervøs for at bo i min egen by. Når man tænker på de udmeldinger om, at det er farligt for udlændinge at bo i København, så må det også være farligt for os danskere.«

Sådan lyder den skarpe melding fra Peter Haaber, der er direktør for hotel-kæden Zleep Hotels.

Fredag meldte statsminister Mette Frederiksen (S) ud, at udenlandske besøgende frem til 31. august kun må opholde sig i Danmark, hvis de har bestilt overnatning i seks dage, og dette ikke sker i København eller på Frederiksberg.

»Det virker som om, at politikerne har taget nogen beslutninger ved at sidde ved et skrivebord, og slet ikke tale med os, der bliver ramt af den,« siger Peter Haaber, der lige nu arbejder på positive nyheder til danskere med lyst til sommerferie i København.

Peter Haaber er direktør for hotelkæden Zleep Hotels. Foto: Zleep Hotels Vis mere Peter Haaber er direktør for hotelkæden Zleep Hotels. Foto: Zleep Hotels

I alt har Zleep Hotels to hoteller inden for det område, som i løbet af sommeren ikke må få udenlandske feriegæster.

Og tirsdag den 3. juni, åbner det tredje hotel i Købehavn.

»Vi åbner 211 værelser på nyt hotel i Ørestaden på tirsdag. Da havde vi forventning om, at der ville begynde at komme mange gæster, men det sker så ikke. Det vilde er, at vi har hotel to kilometer væk i Tårnby Kommune, der så er helt ufarlig for udenlandske gæster. Det hænger bare ikke sammen,« siger han.

Peter Haaber fortæller, at der lige nu er ved at blive planlagt særligt tilbud for at få flere danskere til at leje hotelværelse i København.

Her ses billede af et af Zleep Hotels to nuværende hoteller i København. På tirsdag åbner endnu et hotel i hovedstaden. Foto: Zleep Hotels Vis mere Her ses billede af et af Zleep Hotels to nuværende hoteller i København. På tirsdag åbner endnu et hotel i hovedstaden. Foto: Zleep Hotels

»Vi prøver at nu at lave attraktive pakker sammen med atraktioner og andre serviceydelser som foreksempel restauranter. Vi vil gøre alt for at få folk til at sove i vores senge. Det er jo det, vi lever af.«

Men hvorfor ikke bare sætter priserne for at leje et hotel værelse ned?

»Man kommer jo ikke til København bare for at være på et hotel. Du kommer til København, fordi du vil have en oplevelse,« siger han og tilføjer:

»I forvejen har vi ret billige hotelværelser, så det havde jeg ind til i går ikke regnet med, kunne gøres billigere. Men nu må vi se, hvordan det bliver efter fredagens udmelding.«