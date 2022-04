»Jeg er kriminel. Ikke fordi jeg svindler, slås eller det, der er værre … men fordi jeg har en peberspray i tasken.«

Sådan indleder Laura Guldager et debatindlæg, hvor hun foreslår, at det skal være lovligt at have en peberspray i tasken.

»Det er dybt forkasteligt, at vi som samfund gør uskyldige kvinder til kriminelle ved ikke at legalisere peberspray til selvforsvar,« skriver Laura Guldager, der er byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Kolding Kommune.

En peberspray indeholder en stærk koncentration af chili og cayennepeber, og den regnes for at være et våben.

En ændring i våbenlovgivningen har siden 1. februar 2021 betydet, at det er ulovligt at være i besiddelse af eller benytte en peberspray medmindre, at man har tilladelse fra politiet.

Men skal det være lovligt at gå rundt med en peberspray i tasken for at føle sig tryg?

Debatten om peberspray i det offentlige rum finder sted i Facebook Live. Du kan komme med kommentarer eller stille spørgsmål til Laura Guldager på B.T.s Facebook-side.