Hvad end det er den første selvejede lejlighed på CV’et, mor og far der har investeret en del af friværdien, jeres første lejlighed sammen eller noget helt fjerde, kommer de toværelses-lejligheder i landets fire største byer med et ganske pænt price tag.

Billigst slipper man i Odense og Aalborg Kommune, hvor den gennemsnitlige kontante pris på en ejerlejlighed med to værelser for øjeblikket lyder på cirka 1.400.000 kroner.

Og så kan du ellers godt begynde at sætte flere sparekroner til side.

For er det i en af landets allerstørste byer, du drømmer om at finde to værelser lige efter drømmen, skal der lægges summer på den knap så sjove side af to millioner kroner.

Nye tal fra boligsiden Boliga viser nemlig, at den gennemsnitlige kontante udbudspris på ejerlejlighederne i Aarhus Kommune for øjeblikket lyder på 2,1 millioner, mens de tilsvarende i København løber helt op i 2,7 millioner kroner.

»Det kræver en solid indkomst eller opsparing at få råd til en lejlighed i de største byer. En del købere har da også friværdier med sig; det kan være unge mennesker, der har været på andelsboligmarkedet, skilsmissepar eller andre grupper, der har friværdi fra et boligsalg – fx seniorer, der har solgt huset,« siger Henrik Hautorn Jensen, der er boligmarkedsanalytiker hos Home-kæden.

»På grund af de høje priser på lejligheder og øgede krav for at opnå finansiering, ser vi også en tendens til, at flere og flere unge bor sammen i ejerlejligheder. Hvis det er et forældrekøb, lejer ’barnet’ måske et af værelserne ud til en ’roomie’ og får en indtægt, samtidig med at de løser et boligbehov for en anden studerende.«

20-30-40.000 kroner

Ser man på de gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ejerlejlighederne i gennemsnit er udbudt til salg for, er det samme billede, der tegnes.

I Odense og Aalborg kommer man længst for pengene. Her er ejerlejlighederne med to værelser nemlig for øjeblikket udbudt til salg for henholdsvis 22.153 kroner og 21.931 kroner pr. kvadratmeter.

Er det derimod Aarhus eller København, der fremover skal være hjem, skal der lægges 34.418 kroner pr. kvadratmeter i den jyske hovedstad og lige godt 42.500 kroner i landets hovedstad, oplyser Boliga.

København er da også den af Danmarks fire største byer, der kan prale af at have den dyreste toværelseslejlighed, der for øjeblikket er udbudt til salg,

11.995.000 kroner koster denne nemlig. Og for det beløb får man 139 nybyggede kvadratmeter på 29. etage i Bohrs Tårn i Carlsberg Byen.

Se prisen på en to-værelseslejlighed i Danmarks største byer her

*Boliga har opgjort den gennemsnitlige kontante udbudspris og udbudskvadratmeterpris på alle ejerlejligheder med to værelser i hhv. København, Aarhus, Odense og Aalborg. Tallene er trukket 21. september 2018. Der er ikke medtaget lejligheder, der er udbudt til salg som projektsalg.