Efter et år, hvor ferieboligerne - store som små - fløj ned fra mæglernes hylder som aldrig før, er sommerhusene stadig en eftertragtet vare på det danske boligmarked.

I toppen af det marked er der lige nu flere luksuriøse fritidshuse til salg med eksklusive beliggenheder og masser af plads til priser, hvor de fleste nok blot kan forestille sig at holde sommerferie der.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det er i hvert fald sommerhuse, hvor du skal kunne betale på den anden side af 16 millioner kroner og helt op til næsten 20 millioner kroner for at kunne overtage nøglerne.

Det er nemlig i det prisniveau, at landets fem dyreste sommerhus er udbudt til salg netop nu.

Her er landets fem dyreste sommerhuse til salg



Søndre Strandvej, Helsingør

Næsten 20 millioner kroner. Det er det prisleje, som du skal bevæge dig op i, hvis du skal købe landets dyreste sommerhus til salg lige nu.

Det 95 kvadratmeter store sommerhus fra 1941 ligger på en mere end 8.800 kvadratmeter stor grund på kysten udenfor Helsingør med ugeneret udsigt til Øresund.

Med i handlen får du desuden også en strandgrund på 473 kvadratmeter, der ligger på den anden side af strandvejen og altså helt ud til vandet.

Se sommerhuset her

Helsingør Foto: Lokalbolig Helsingør/Espergærde Vis mere Helsingør Foto: Lokalbolig Helsingør/Espergærde

Skovgærdet, Tisvildeleje

I Tisvildeleje på Sjællands nordlige kyst ligger landets næstdyreste sommerhus, som er udbudt til salg for 19,2 millioner kroner.

På over en halv hektar jord med egen sø finder vi det 150 år gamle bindingsværkshus i udkanten af skovområdet Tisvilde Hegn.

Det stråtækte sommerhus har hele 249 kvadratmeter bolig fordelt på otte værelser.

Se sommerhuset her

Anders Nielsens Vej, Rågeleje

Med kun omkring 60 meter fra terrassen til vandkanten ligger landets tredjedyreste sommerhus så absolut i første række til havet.

Der er da også frit udsyn til Kattegat fra den 274 kvadratmeter store feriebolig fra 2014, som ligger på en høj grund i den nordsjællandske kystby Rågeleje.

Prisen for det otteværelses store fritidshus lyder på 18 millioner kroner.

Se sommerhuset her

RÅGELEJE Foto: Nybolig Rågeleje Vis mere RÅGELEJE Foto: Nybolig Rågeleje

Kystvej, Vejby

Længere henne af den nordsjællandske kyst i Vejby ligger endnu en af landets dyreste sommerhuse.

Her kan du nemlig ifølge Boliga.dk købe et 174 kvadratmeter stort udsigtssommerhus fra 1937 for 16,9 millioner kroner.

Og som husets navn "Havgården” ikke ligger meget skjul på, er der også her udsigt til vandet fra beliggenheden i første parket.

Se sommerhuset her

Flagbakkevej, Skagen

I Nordjylland giver navnet på landets femte dyreste sommerhus, Bakkehuset, også et fingerpeg om, hvad ferievillaen i Gammel Skagen har at byde på.

Fra sin beliggenhed på en over 3.700 kvadratmeter stor, høj grund udenfor byen er der i hvert fald både udsigt til Vesterhavet og de omkringliggende klitter.

Det 100 kvadratmeter store arkitekttegnede træsommerhus fra 2007 er til salg for 16,8 millioner kroner.

Se sommerhuset her