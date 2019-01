Sommerhuse kan være meget mere end en indelukket fornemmelse i næseborene, clogs på dørtrinnet og solfalmede Bjørn Wiinblad-plakater på trævæggene.

I hvert fald hvis man skæver til den absolut mest eksklusive del af markedet. Sidste års tre dyrest handlede sommerhuse løb nemlig samlet set op i svimlende 56,5 millioner kroner og 824 kvadratmeter, det viser oplysninger fra Boliga.dk.

Det dyreste ligger i den sjællandske kystby Udsholt - og blev midt i sommeren handlet for 22,5 millioner kroner.

For det beløb har de nye ejere fået en ferieadresse på 344 kvadratmeter med udsigt og direkte adgang til Kattegat. Ejendommen blev således beskrevet som en “liebhaverejendom med fantastisk havudsigt” i salgsmaterialet fra mægleren Brix Westergaard, der har stået for handlen af alle tre ejendomme.

Også 2018's anden og tredjedyreste sommerhus-adresser har hjemme på den sjællandske nordkyst og er ifølge oplysninger fra Boliga næsten naboer. Begge sommerhuse ligger nemlig på Hornbæks eksklusive Kystvej direkte ud til havet. Og det er ikke det eneste, de to ejendomme har tilfælles.

Begge blev nemlig også solgt for 17 millioner kroner efter senest at have været udbudt til salg for henholdsvis 18,8 og 25 millioner kroner.

Men der er ingen grund til ærgrelse, hvis du også gerne vil have fingrene i nogle af landets mest eksklusive fritidskvadratmeter. For øjeblikket står de tre dyreste udbudte sommerhuse nemlig til endnu højere priser end sidste års tre højdespringere.

Her er Danmarks dyreste udbudte sommerhuse

Åkandevej 10, Skagen

Danmarks for øjeblikket dyreste udbudte sommerhus ligger i Skagen - helt ude på Grenen - og står til 24 millioner kroner. For det beløb får den nye sommerhusejer til gengæld 264 kvadratmeter bolig omgivet af havet i én af Danmarks helt store sommerferieområder.

Se sommerhuset her

Foto: Lilienhoff Vis mere Foto: Lilienhoff

Kystvej 38B, Hornbæk

Lige ved siden af et af 2018's dyreste sommerhuse ligger denne adresse, der for øjeblikket kan kalde sig landets næstdyreste sommerhus. Ejendommen ligger direkte ud til Hornbæk Strand og er 92 kvadratmeter stor. Prisen lyder på 22 millioner kroner, oplyser Boliga.

Se sommerhuset her

Foto: Brix Westergard Vis mere Foto: Brix Westergard

Jacobslystvej 24, Gilleleje

Også fra landets p.t. tredjedyreste sommerhus er der udsigt til havet og direkte adgang til stranden. Sommerhuset ligger lidt syd for feriebyen Gilleleje, og så rummer det hele 350 kvadratmeter bolig. For at blive ejer af fritidshuset skal der betales 19,8 millioner kroner.

Se sommerhuset her