De danske kroer har i mange hundrede år fungeret som samlingssted for lokalområdet ved festlige lejligheder.

Sådan var det også på Kirsebærkroen, der siden 1780 har ligget i Præstø på en grund mellem skoven og fjorden, og som nu er blevet udbudt til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Så hvis du går med en drøm om at blive kromutter eller -fatter, kan du købe den historiske ejendom for 3.250.000 kroner.

For det beløb får du kro med selvskabslokaler, værelser til overnattende gæster og et parcelhus, hvor køberen selv kan bo.

Alt i alt er der omkring 390 kvadratmeter bolig, hvilket kan omregnes til en kvadratmeterpris på lige over 8.300 kroner.

Det er ifølge tal fra Boliga.dk en smule under den gennemsnitlige kvadratmeterpris på godt 9.000 kroner, som var det husene ellers blev solgt til i Præstø i 2018.

Kro eller B&B?

I dag fungerer det gamle bindingsværkshus som Bed and Breakfast, hvor gæster kan overnatte i et af de syv værelser.

- Ejeren har haft ejendommen siden 1992, og det er kun alderen, der stopper ham for at drive det videre, fortæller Henning Skou, der er leder af Nordicals' afdeling i Næstved, som står bag salget af ejendommen sammen med ejendomsmægler Henrik Ejby.

- En køber kan vælge at køre det videre som Bed and Breakfast, lave det om til boliger eller måske føre kroen tilbage til sine rødder som et spisested, siger han til Boliga.

Indtil videre har der især været stor interesse fra dem, der har kendskab til Kirsebærkroen fra tidligere.

- Den er selvfølgelig kendt i nærområdet, men det var også et sted man rejste langt for at besøge. Derfor er der også folk, der kommer til fremvisning fra forskellige områder i landet, fortæller Henning Skou.

Man kan også tilkøbe yderligere to matrikler beliggende op til grunden, hvis man ønsker at udvide og måske bygge flere boliger.

