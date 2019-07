59-årige Grethe Møller er oprindeligt fra Grønland, men sidst hun satte sine fødder på øen, var i slutningen af 70'erne, da hun drog til Danmark for at begynde i gymnasiet.

Derfor havde hun også glædet sig helt ekstremt til, at hun på torsdag skulle have sin mand med til sin barndomsby.

Men den drøm er stille og roligt ved at briste.

Grethe og hendes datter opdagede nemlig i fredags dét, der efterfølgende har efterladt den 59-årige kvinde med søvnløse nætter og masser af gråd.

Hun bestilte nemlig flybilletterne til Grønland i marts, men har ved en fejl skrevet 'Grethe Møller' på begge billetter i stedet for sin mands navn på den ene.

Hurtigt ringede datteren til MyTrip, som billetterne er købt gennem, for at få ændret navnet på den ene billet.

Men MyTrip kunne ikke ændre navnet. I stedet henviste de Grethe til Air Greenland, der er flyselskabet på rejsen, men de kan heller ikke ændre navnet.

Det efterlader Grethe uden mulighed for at få ændret navnet på billetten, og flyet er fuldt booket, så hun kan ikke købe en ny billet.

»Hun har grædt lige siden og har ikke sovet. Hun er helt handlingslammet. Det her er hendes drømmerejse, som hun har sparet op til i lang tid,« fortæller Grethes datter, Maja Johnstone.

Grethe er invalidepensionist og betegnes som handicappet, fordi hun er ramt af voldsomt gigt.

Det betyder, at hun ikke kan stå eller gå i den samme stilling i mere end 20 minutter, før hun har brug for hjælp. Netop derfor er det heller ikke muligt for Grethe at tage derned selv og købe en billet dagen efter til sin mand.

De skal flyve sammen, så hun kan få hjælp. Og hvis de vil det, skal de betale over 13.000 kroner for at flyve dagen efter.

Men som invalidepensionist er det ikke ligefrem, fordi pengene vokser på Grethes træer.

Hun fylder 60 år i august, men i stedet for at holde en stor fest har hun valgt at give sig selv drømmerejsen i gave.

Derfor har hun sparet penge op i en længere periode, og så efterlod hendes far også en lille arv, da han døde i efteråret.

Maja Johnstone erkender fuldt ud, at det er moderens egen fejl, men hun har svært ved at forstå, hvorfor det på ingen måder kan løses, uden at der skal købes to nye og dyre billetter.

»Det kan godt være, at jeg uvidende, men umiddelbart ville jeg tro, at det bare skal laves om i en computer. Selvfølgelig vil hun gerne betale et beløb for at få ændret navnet, men det er da uretfærdigt, at hun skal købe to nye billetter,« siger hun.

Hos Forbrugerrådet Tænk er man også uforstående over for Grethes situation.

»Det er ikke juridisk ulovligt, men som forbrugerorganisation synes vi, at det er rigtig urimeligt. Hvis jeg køber en koncertbillet, kan jeg også godt sælge den til en anden og få afsat min plads. Hvorfor må man ikke det her? Men det er et område, der er blevet diskuteret i EU, så der er fokus på det,« fortæller Vagn Jelsøe, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

Efter B.T. har skrevet artiklen, har Air Greenland i en e-mail oplyst, at man igen har været i dialog med Grethe, og at man har fundet en løsning.

Maja Johnstone oplyser herefter til B.T., at flyselskabet har tilbudt Grethe at købe en ny flybillet på det ellers udsolgte fly til 7.000 kroner, og det har hun valgt at sige ja til.