Midt i august slog den 33-årige amerikanske familiefar, Chris Watts sin kone Shanann og deres to små døtre, Bella på fire og Celeste på tre år ihjel med sine bare næver. Nu modtager den brutale morder stakkevis af kærlighedsbreve fra giftelystne kvinder.

»I mit hjerte ved jeg, at du er dejlig fyr. Og hvis du skriver tilbage, vil du gøre mig til den lykkeligste pige i verden.«

Sådan skriver en amerikansk kvinde ved navn Candace. Og ifølge avisen Denver Post afslutter 'Candace' sit parfume-duftende brev med disse hashtags #TeamChris, #ChrisIsInnocent, #LoveHim og #SooooCute.

Chris og Shanann Watts sammen med deres to børn. Foto: Instagram Vis mere Chris og Shanann Watts sammen med deres to børn. Foto: Instagram

Ifølge avisen har Chris Watts, der i sidste måned blev idømt livsvarigt fængsel for fire mord (han dræbte også parrets ufødte søn) modtaget over 100 kærlighedsbreve.

En anden kvinde, der kalder sig selv Tatiana, skriver til den dømte fire-dobbelte morder: »Jeg tænker på dig dag og nat.« Tatiana inkluderer ifølge Colorados statsadvokat et fotografi af sig selv iklædt bikini.

Og endelig skriver 'Kim': 'Jeg håber, jeg kan gøre dine dage lysere'. Og 'Hannah' bedyrer: 'Jeg føler allerede en dyb forbindelse til dig, Chris.

Chris Watts har indrømmet, at han slog sin familie ihjel - kone, to små døtre og en ufødt søn. Nu får den 33-årige morder stakkevis af sex- og ægteskabstilbud. Foto: Sheriff Vis mere Chris Watts har indrømmet, at han slog sin familie ihjel - kone, to små døtre og en ufødt søn. Nu får den 33-årige morder stakkevis af sex- og ægteskabstilbud. Foto: Sheriff

«Disse kvinder har skabt en imaginær tilværelse, hvor de er sammen med en mand, de ikke kender. De forestiller sig, at de kan redde det, der ser som en stærk men også lidt skræmmende mand. Men fordi, han sidder bag tremmer, føler kvinderne sig sikre.«

Sådan forklarer psykologen Dr. Judy Ho, i et interview med tv-programmet 'Inside Edition'

Først benægtede Chris Watts, at han havde begået nogen forbrydelse. Siden indrømmede faderen til de to små piger, at han havde dræbt konen, efter hun til gengæld havde kvalt børnene. Og endelig tilstod den 33-årige amerikaner, at det var ham, der havde slået både kone, døtre og deres ufødte søn ihjel for at starte en ny tilværelse sammen med sin elskerinde.