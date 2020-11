Justitsminister Nick Hækkeup freder rigspolitichef Thorkild Fogde.

Nick Hækkerup siger, at han fortsat har tillid til rigspolitichefen.

Reaktionen fra justitsministeren kommer efter, at flere partier har stillet sig yderst kritisk over for Rigspolitiets rolle i minkskandalen.

Selvom Thorkild Fogde 5. november vidste besked om, at der ikke var lovhjemmel til at slå raske mink ihjel begyndte politiet 6. november at ringe rundt til minkavlere med budskabet om, at alle mink i Danmark skulle slås ihjel.

Hvis det viser sig, at Thorkild Fogde var ganske klar over, at ordensmagten handlede ulovligt i dagene fra 6. til 8. november, risikerer han i værste fald ifølge ekspert i offentlig forvaltning, Sten Bønsing, at blive idømt fængselsstraf.





