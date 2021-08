'Helt på månen', 'lidt bagvendt' og 'symbolpolitik'.

Fra både blå og rød fløj er der ret hårde ord til forslaget om at gøre det sværere for dømte at få strafrabat for lang ventetid, som justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag er kommet med.

Politikerne hæfter sig især over, at Nick Hækkerup udtaler, at strafnedsættelse kun skal bruges i de tilfælde, hvor sagsbehandlingstiden udgør en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

»Det er helt på månen, at en konvention forhindrer, at vi stopper strafrabatter. B.T. har fortalt om talrige eksempler på, at der gives rabat på rabat til voldsmænd på grund af lang sagsbehandlingstid, og regeringen og ministeren havde lovet at skride ind,« siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, og tilføjer:

Hvad er strafrabat? Dommeren har mulighed for at give dømte en mildere straf, hvis sagsbehandlingstiden er trukket ud Den 3. november 2019 kunne B.T. fortælle, at Silas Lunds overfaldsmand fik strafrabat for at have givet ham en skalle og knytnæveslag i ansigtet. På grund af lang ventetid på 532 dage fra anmeldelse til Københavns Politi til selve dommen slap dømte for at skulle afsone sin dom på tre måneders fængsel. 'Da der er tale om en ukompliceret straffesag, finder retten, at sagsbehandlingstiden forud for sagens fremsendelse til retten i så væsentligt omfang har oversteget det rimelige, at tiltalte kompenseres herfor,' stod der i dombogen. Herefter startede justitsminister Nick Hækkerup en undersøgelse, der skulle svare på, hvor tit dømte får strafrabat grundet lang ventetid. I alt er det sket 68 gange siden 2014, lød svaret, som B.T. kunne bringe 8. juni 2020. Og nu er ministeren endelig klar med et nyt lovforslag, der er i høring.

»Det her er simpelthen ikke godt nok.«

Heller ikke Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, er imponeret.

»Det er meget få sager, hvor det ikke at give en strafrabat vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så jeg betragter forslaget som symbolpolitik,« siger hun.

Venstres retsordfører, Preben Bag Henriksen, er heller ikke imponeret.

For Silas Lund endte en bytur i København med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi, til selve dommen for vold blev afsagt 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden. Foto: Privat Vis mere For Silas Lund endte en bytur i København med en brækket næse, en hjernerystelse og flere tandskader. Hele 532 dage gik der fra anmeldelse til Københavns Politi, til selve dommen for vold blev afsagt 12. september 2019. Den voldsdømte slap så for fængsel grundet ventetiden. Foto: Privat

Senest er det kommet frem, at sagsbehandlingstiden igen har sat ny rekord, og det vil Preben Bang Henriksen først og fremmest have ændret.

»Jeg synes, at det var mere relevant at sikre, at kriminelle bliver dømt uden lang sagsbehandlingstid. I dag frifindes de kriminelle i mange tilfælde, fordi vidner ikke længere kan huske detaljerne,« siger han og fortsætter:

»Så vidt jeg kan vurdere, lægges der op til et væld af sager om forståelsen af Menneskerettighedskonventionens sagsbehandlingstider. Om slutresultatet bliver anderledes end i dag, kunne jeg umiddelbart tvivle på.«

Mens hverken Venstre, Dansk Folkeparti eller Enhedslisten endnu vil sig ja til lovforslaget, er meldingen fra SF lidt mere klar.

»Jeg er enig i, at det kan opleves som krænkende for offeret, at et overgreb takseres lavere, fordi sagen trækker ud som følge af myndighedernes langsommelighed. Derfor er jeg positiv overfor forslaget,« siger Karina Lorentzen, som er retsordfører for SF.

Hun har dog også løftet pegefinger.

»Jeg vil godt understrege, at jeg synes, det er lidt bagvendt, at vi vil fjerne strafrabatten, fordi ministeren ikke har sikret rettidig indgriben i voksende sagsbehandlingstider. Samtidig synes jeg, at ministeren skylder svar på, hvordan vi finder de ekstra afsoningspladser i Kriminalforsorgen, som det her vil udløse. Det vil jeg kræve svar på. Det hele hænger noget på hele Justitsministeriets område,« siger Karina Lorentzen.

Lovforslaget sendes i dag i høring og forventes at blive endelig fremsat i oktober.