»Jeg har lidt ondt i ryggen,« siger Thomas Christensen, da vi møder ham på en trappeopgang, han er ved at male, i Søborg.

»Jeg kan godt holde til nogle af mine arbejdsopgaver, til jeg er 67. Men ikke alle. Fuldspartling af lofter vil være for hårdt,« siger han.

Malermesteren og hans to svende er helt enige med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i, at håndværkere, sosu-assistenter, slagteriarbejdere og andre med hårdt fysisk arbejde skal have lov at forlade arbejdsmarkedet tidligere.

Men Thomas Christensen frygter, at de gyldne løfter ikke bliver realiteter, hvis de ikke bliver skrevet ned i en lov inden næste valg.

»Jeg blev glad, da jeg hørte forslaget. Men med mindre de kommer ud med noget konkret og laver om på velfærdsforliget inden valget, så tror jeg bare, det er valgflæsk. For hvis det ikke bliver lavet om, så er vi tilbage på status quo om fem år,« siger han.

Thomas Christensen er et godt eksempel på dem, S og DF taler om - folk der kom meget tidligt ud på arbejdsmarkedet og har haft hårdt fysisk arbejde lige siden. Som 15-årig kom han ud og sejle, og siden 1998 har han været maler. Ifølge regeringens pensionsalder skal han holde til det 19 år endnu.

»Man burde kunne trække sig tilbage efter 40 år på arbejdsmarkedet, hvis man er nedslidt,« siger han.

Hans to svende er enige.

FAKTA OM PENSIONSALDER Dansk Folkeparti støtter Socialdemokratiets plan om differentieret pension og agter at gennemføre den, uanset om der er blåt flertal efter valget. Den nye rettighed skal målrettes dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Socialdemokratiet afsætter tre milliarder kroner til planen. Planerne om at give nedslidte mulighed for tidligere pension får stor opbakning af befolkningen, hvor 74 pct. er for, viser en meningsmåling, Analyse Danmark har foretaget for fagforbundet 3F.

Bettina Larsen, 38, siger:

»Jeg startede også på arbejdsmarkedet som 15-årig. Jeg har været maler i otte år. Jeg kan mærke lidt i ryggen nogle gange. Jeg ved ikke, hvor længe jeg kan holde til dette job, men i hvert fald ikke til jeg er 67. Jeg vil gerne selv have valget til den tid. Det dur jo heller ikke, at man er fuldstændig smadret, når man går på pension, bare fordi man har valgt et job, der er lidt hårdere end andres.«

Sorin Adrian, 32, siger: »Jeg kan ikke lave fuldspartling og alt det der til jeg er 67. Mange håndværkere vil have svært ved at klare det. Og omskoling er ikke nemt, når man er oppe i alderen. Jeg tror, det her vil få betydning for, hvor jeg sætter mit kryds, når jeg skal stemme ved næste valg.«