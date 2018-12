I 1986 fandt Danmarks eneste professionelle skattejæger, Åge Jensen, vraget af en tysk ubåd i Kattegat.

U-534 var ifølge sagnet fuld af guld, ædelsten og værdifulde malerier.

Men da ubåden blev bjerget i 1991, blev det næppe den fest, som skattejægerne og Karsten Ree havde ønsket sig.

Fest må der derimod have været ombord på båden. Den var nemlig fuld af kondomer, engelsk gin, vin og gammel ost, skriver side3.no

Det skabte et mediecirkus, da den danske rigmand Karsten Ree gav et sted mellem 20 og 30 millioner kroner til et projekt, der skulle få ubåden bjerget og skatte undersøgt, og man forsøgte at sælge historien til flere medier.

Flere journalister dukkede op ved bjergningen uden at have købt rettigheder fra Karsten Ree og Åge Jensen. Det var de mildt sagt ikke tilfredse med, og den danske fotograf Finn Frandsen beskrev, hvordan han opleve at blive skudt efter med en riffel.

Karsten Ree har siden bekræftet, at det var ham der skød, men har sagt at det var i nødværge.

Interessen for ubåden forsvandt, da medierne hørte om det skuffende fund, men det britiske War Preservation Trust opkøbte vraget og fragtede det til Birkenhead i England, hvor det blev udstillet frem til 2006.

Her blev vraget igen solgt videre og splittet ad i seks dele og ustillet på Piear Head i den engelske by Liverpool. Her kan gæster gå igennem alle seks dele og opleve, hvordan den tyske ubåd har set ud indvendig.