»Kun en superhelt kan redde os.«

Sådan lød det fra ejeren af den 47-årige tegneseriebutik Fantask i Sankt Peders Stræde i København for nogle få dage siden i Berlingske.

Ejeren, Marit Nim, havde besluttet at trække stikket på den gamle butik efter flere år med dårlig økonomi - det kunne simpelthen ikke løbe rundt mere. For meget af salget er overgået til net-butikker.

Men nu er en 'supermand' kommet forretningen til undsætning, skriver TV 2 Lorry.

Benjamin Herbst, der til daglig ejer Superhelten legetøj, er kommet i Fantask, siden han var helt lille. Så da Fantask meddelte, at man lukkede ned, besluttede han at gøre noget.

»Jeg ved, hvor mange loyale kunder, Fantask har. Og jeg tror ikke, at folk har været opmærkesomme på, hvor grelt det har stået til økonomisk. Så jeg tænkte, at en indsamling er en god måde at samle alle de loyale mennesker på, der gerne ville hjælpe,« siger han.

Han oprettede derfor en indsamling på GoFundMe.dk, som alle interesserede kunne bidrage til. Målet var 200.000 kroner.

'Fantask er og bliver en ener, og selv om der er andre fristelser derude, så kan jeg ikke sidde til og kigge, imens Danmarks bedste science fiction og tegneserieforretning går til,' skriver han i indsamlingen.

Den danske nørdekulturs oprindelseshistorie står og falder med Fantask Benjamin Herbst

Han uddyber til TV 2 Lorry: »Hele nørdekulturen i Danmark er jo bygget op omkring, hvad Fantask har startet i sin tid. Den danske nørdekulturs oprindelseshistorie står og falder med Fantask,« siger han.

Det lader til, at Benjamin Herbst havde ret - Fantask har mange loyale kunder.

På under et døgn har indsamlingen nået over 150.000 kroner, som flere end 600 donorer ved artiklens udgivelse har bidraget med.

»Nørder fra hele verden har bidraget. Og også bare folk, der gerne vil bevare nogle af de oprindelige butikker i København,« siger Benjamin Herbst.

Gestussen bringer tåre frem i Margit Nims øjne, dagen efter indsamlingen blev startet.

»For første gang i mange år ser vi håb forude,« siger hun.

»Mit største ønske er, at Fantask eksisterer for altid. Det ville være fantastisk, hvis vi kunne holde 50 års fødselsdag om 2,5 år,« siger hun.

Nyheden om, at butikken var lukningstruet, har ikke kun fået folk til at donere penge. De har også delt deres kærlighed på sociale medier - men også i butikken har der været sort af mennesker siden.

Og det skal helst fortsætte, hvis Fantask skal overleve.

»Indsamlingen gør kun en forskel, hvis folk ikke glemmer os bagefter. Så er det kun et plaster på såret. Men lige nu og her hjælper det,« siger Margit Nim.

Hun er blevet kontaktet af flere forskellige, der har idéer til, hvordan hun kan lægge forretningen om, så den bliver mere bæredygtig. Hun håber, at det kan gøre en forskel for Fantask.

»Vi sælger ikke bare tegneserier. Vi er en institution. Vi kender vores kunder, og vi snakker med dem om, hvordan det går. Det er en vigtig del af Fantask. Mange har brug for snakke med andre i hverdagen - og det får man i butikkerne - ikke på nettet,« siger Margit Nim.