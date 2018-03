Det første danske muslimske gymnasium Hindholm STX mister nu endegyldigt sin statsstøtte.

BT har fået aktindsigt i et brev til skolen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der meddelte gymnasiet sin afgørelse i fredags.

Skolen skal desuden betale 608.364 kr. tilbage til staten på grund af overtrædelser af loven. Samtidig mister skolen sin godkendelse til at undervise, og undervisningen ophørte derfor mandag 19. marts.

»Når vi træffer sådan en afgørelse, er det begrundet i en række alvorlige ledelsesmæssige, faglige og økonomiske forhold. Vi mener, at der er tale om så alvorlige svigt, at skolen ikke vil kunne rette op på forholdene inden for en overskuelig fremtid, og at skolen derfor ikke kan opretholde en godkendelse og tilskud til at drive et gymnasium,« udtaler Søren Hartmann Hede, direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Det er bl.a. det økonomiske kaos på skolen, der får staten til at lukke kassen i. Gymnasiet har taget lån hos forskellige organisationer, heriblandt Dansk Islamisk Trossamfund, for i alt 1,4 mio. kr.

Den dårlige økonomistyring betød, at en hel klasse måtte undvære lærebøger i matematik. Der er også alvorlig tvivl om, hvorvidt eleverne fik den rette undervisning. En stor del af lærerne besad slet ikke de faglige kompetencer, det kræves for at undervise i gymnasiet, har myndighederne konstateret.

»Styrelsen finder samlet set, at skolen i sin håndtering af styrelsens tilsyn har udvist en manglende forståelse for situationens alvor og hensyn til eleverne,« står der i styrelsens brev til skolen.

BT har forgæves forsøgt at få en kommentar fra skolens ledelse. På skolens hjemmeside blev der 19. marts lagt følgende besked op:

»Hindholm STX omgrupperer fra og med 19.3.2018. Tak for nogle dejlige år i det naturskønne Fuglebjerg på Sydsjælland.«

I 2016 åbnede Hindholm STX, beliggende mellem Slagelse og Næstved, med en erklæret muslimsk profil. Der er bederum og fredagsbøn. Det private gymnasium har 34 elever med overvejende tyrkisk baggrund. I 2016 fik det 593.000 kroner i statsligt tilskud, fremgår det af skolens regnskab.

I december 2017 blev gymnasiet sat under skærpet tilsyn på grund af en skrantende økonomi. På et tilsynsbesøg i november sidste år kom det frem, at skolen havde taget lån fra forskellige organisationer, heriblandt Dansk Islamisk Trossamfund, for i alt 1,4 millioner kroner.

Ifølge gymnasiets vedtægter udpeges tre af bestyrelsens medlemmer af Dansk Islamisk Trossamfund, men det forhold ændrede skolen dog på ved en generalforsamling 4. marts i år, har gymnasiet oplyst til styrelsen.

Styrelsen var også bekymret over et »foruroligende højt fysisk og skriftligt fravær for en række elever«.

Lærerne på gymnasiet levede heller ikke op til myndighedernes krav, konstaterede tilsynet på et besøg 31. januar i år:

»Styrelsen konstaterede under besøget, at underviseren i matematik og fysik ikke har faglig kompetence og ej heller pædagogikum i fagene.« Flere undervisere manglede desuden sikkerhedskursus i undervisningsforsøg i fysik og kemi.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet tilbød elever og forældre at mødes tirsdag 20. marts i Undervisningsministeriet for at vejlede eleverne om deres fremtidige skolegang.

»Vi tager nu hånd om, at de berørte elever hurtigst muligt kan fortsætte deres skolegang på et nyt gymnasium. Vi har blandt andet afholdt informationsmøder og samtaler med berørte elever og forældre,« lyder det fra Søren Hartmann Hede, direktør i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.