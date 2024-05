Noget tyder på, at sidste års buldrende inflation ikke har haft negativ indvirkning på danskernes ønske om at bruge penge på at lære andre at kende - i bibelsk forstand.

Og det er der noget, der tyder på, at man kan tjene godt med penge på, hvis man gør det rigtigt.

Ihvertfald kan Danmarks største swingerklub præsentere et imponerende regnskab for år 2023.

Faktisk har selskabet bag Tucan Swinger & Wellness Club landet et rekordstort overskud sidste år.

Ikke mindre end 2,3 milioner kroner i overskud før skat, blev det sidste år til for swingerklubben, der ligger ved den mindre by Møsvrå nord for Kolding i Sydøstjylland.

Det fremgår af selskabets offentliggjorte regnskab.

Det er da heller ikke svært for klubben at tiltrække medlemmer.

Ifølge Avisen Danmark har Tucan på nuværende tidspunkt omkring 8000 aktive medlemmer, der både kommer fra nærområdet, og transporterer sig til klubben langvejs fra.

»Vi har gæster fra hele verden og er et rigtig godt trækplaster for kommunen, hvor vi genererer mange hotelovernatninger. Især på Scandic, som vi har en aftale med. Men også Kolding Storcenter og restauranter nyder godt af klubben, fordi mange kommer til byen på en weekendtur,« siger Torben Nielsen til Avisen Danmark.

Hos Tucan Club mangler man ikke inspiration til, hvad pengene fra det flotte regnskab skal bruges til.

Torben Nielsen fortæller til Avisen Danmark, at man er i gang med en stor udvidelse af swingerklubben, der koster selskabet omkring 2,5 milioner kroner.