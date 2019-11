Har du også svært ved at klemme grøntsagerne ned? Så er det muligvis ikke bare fordi, at du er mere kræsen end gennemsnittet.

Ifølge ny forskning besidder nogle mennesker muligvis en særlig genvariant, der gør, at visse kemiske forbindelser kommer til at smage ekstra bittert. Og det kan betyde, at de holder sig væk fra visse sunde grøntsager. Det skriver American Heart Association i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskningen skal dog skal læses med forsigtighed, da der er tale om indledende resultater, som endnu ikke er udgivet i et videnskabeligt tidsskrift. I det nye studie, der denne uge bliver præsenteret ved en stor konference for hjerteforskning, har forskere kigget på spørgeskemaer fra 175 mennesker og sammenlignet respondenternes svar med deres sammensætning af gener.

Her kom de frem til, at mennesker med en særlig såkaldt PAV-variant af genet TAS2R38, der får den bitre smag til at fremstå tydeligere, har mere end 2,5 gange større sandsynlighed end gennemsnittet for at rangere lavest i statistikken over grøntsagsindtag.

Jennifer L. Smith, der forsker i hjertet ved University of Kentucky School of Medicine in Lexington, og som er hovedforfatter på det nye studie, lægger vægt på, at dette er noget, man som læge må tage højde for.

»Din genetik afgør, hvordan ting smager, og det betyder meget for vores valg af mad. Det må man medregne, hvis man vil have en patient til at følge en bestemt kostvejledning,« udtaler hun i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne håber på, at det nye studie vil kunne bruges til at identificere grøntsager, som folk med den særlige genvariant også kan nyde, så de lettere kan etablere en sund kost

