Ny aftale: Danskere skal betale dåsepant ved grænsehandel. Fremover er det slut med at købe øl og sodavand med hjem fra Tyskland uden at betale pant. SF og Enhedslisten har onsdag givet regeringen håndslag på, at de vil stemme for den pantaftale, som miljøminister Kirsten Brosbøl (S) har forhandlet med den tyske delstats Slesvig-Holsten. - Det betyder, at man ikke kan købe dåser i Tyskland uden at betale pant, og at man samtidig vil kunne aflevere dåserne tæt på, hvor man bor, siger ministeren til den fremmødte presse i ministeriet. Hun kalder importen af pantfri dåser fra Tyskland "et meget stort miljøproblem, fordi tusindvis af dåser ligger og flyder i den danske natur". Foto: CLAUS FISKER