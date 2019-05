At købe et hus kan godt gå hen og blive en dyr fornøjelse. Særligt hvis man gerne vil købe i en af landets større byer.

Men selvom de gennemsnitlige kvadratmeterpriser ligger i den høje ende, er der også boliger udbudt til salg, der - af den ene eller anden grund - er lidt billigere end de andre i området.

Ser man på de huse, der for øjeblikket er udbudt billigst til salg rundt om i landet, skal man til Gedser på Falster for at finde det hus, der er udbudt til landets laveste pris.

Huset ligger lidt udenfor byen og koster 95.000 kroner. Med et boligareal på 143 kvadratmeter betyder det, at en køber blot skal lægge lige over 660 kroner pr. kvadratmeter.

Det er noget under gennemsnittet for området ved Danmarks sydligste by. Her viser dugfriske tal fra Boliga nemlig, at husene i gennemsnit er udbudt til knap 4.300 kroner pr. kvadratmeter.

Billigt er relativt

I landets dyreste boligområde er historien en lidt anden, hvis man skal have fingrene i områdets billigst udbudte hus.

På Frederiksberg er det billigeste hus, der er til salg for øjeblikket, nemlig udbudt for hele 11.495.00 kroner.

Prisen gør således området til det sted i landet, hvor en køber skal betale absolut mest for områdets billigste hus-adresse.

Villaen, der ligger i den mondæne københavnerkommune, spreder sig over 253 kvadratmeter, hvilket kan omregnes til en kvadratmeterpris på lige over 45.400 kroner.

Selvom den kvadratmeterpris kan omregnes til cirka halvdelen af hele udbudsprisen på Gedsers billigste hus, er det dog noget billigere end ellers på Frederiksberg.

Ifølge tal fra Boliga lyder den gennemsnitlige udbudspris på områdets villaer nemlig lige nu på 58.200 kroner pr. kvadratmeter, hvilket altså svarer til, at et gennemsnitligt hus på 120 kvadratmeter udbydes for lige knap syv millioner kroner.

Se det billigste hus i dit område her