Trods coronakrisen er der alligevel grund til at smile. I hvertfald for nogen personer.

Eksempelvis har en skokøbmand tjent rekordmange millioner på populært skomærke fra USA.

Et dugfriskt regnskab fra det danske selskab Sports Connection, der er nordisk distributør af de populære sneakers med navnet Skechers, viser, at pengene er væltet ind.

Sidste år blev et rekordår for Esbjerg-virksomheden, der ifølge regnskabet præsterede et resultat efter skat på 42 mio. kr. sammenlignet med 29 mio. kr. i 2019. Det skriver finans.dk.

Se de vilde regnskaber Skechers popularitet har sat sit præg på indtjeningen hos Sports Connection ApS 2020: 42.144.000 kr. 2019: 29.191.000 kr. 2018: 31.741.000 kr. 2017: 25.323.000 kr. 2016: 25.376.000 kr. 2015: 12.461.000 kr. 2014: 10.398.000 kr. 2013: 3.356.000 kr. 2012: 1.085.000 kr. Kilde: finans.dk

Og på syv år er indtjeningen steget i raketfart. I 2013 lød resultatet nemlig kun på lidt over en mio. kr.

Hovedaktionær og adm. direktør i firmaet, Peter Jørgensen, udtrykker i en pressemeddelelse stor tilfredshed med seneste regnskab.

»Vores forretningsmodel har vist sin holdbarhed og modstået de omvæltninger, coronapandemien har udsat os for,« siger Peter Jørgensen til finans.dk.

Sports Connection har siden 2005 distribueret Skechers engros og online - og siden 2013 via konceptbutikker i Skandinavien.

I 2019 indgik Sports Connection en aftale med Skoringen i Danmark og Norge om at åbne 150 shop-in-shop-butikker, der blev ført ud i livet 2020.

Derudover åbnede selskabet fire egne Skechers-butikker, heriblandt Europas største, Skechers Superstore på 850 kvadratmeter i Esbjerg.