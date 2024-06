Overfaldet på statsminister Mette Frederiksen på åben gade i det indre København fredag eftermiddag bliver næppe svært at dokumentere for politiets anklager, når sagen skal endeligt for retten.

Dels foregik overfaldet for øjnene af de livvagter fra PET (Politiets Efterretningstjeneste), der døgnet rundt bevogter statsministeren.

Og dels blev overfaldet fanget på overvågningskameraerne hos mindst én af de forretninger, der har adresse på Frederiksborggade på strækningen mellem Kultorvet og Nørreport.

På optagelserne fra bagerforretningen 'Lagkagehuset' på Frederiksberggade 6 ser man både Mette Frederiksen komme gående på den anden side af gågaden, hvor hun møder overfaldsmanden, som slår hende hårdt på højre overarm, så hun bliver skubbet ud af kurs.

Og kort efter viser optagelserne ifølge anklageren i sagen, at livvagterne »tager hånd om« overfaldsmanden. Det skete klokken 17.50 fredag.

Det kom frem ved grundlovsforhøret lørdag eftermiddag ved Retten på Frederiksberg, hvor den anholdte for overfaldet – en 39-årig mand fra Polen – blev fremstillet for en dommer, fordi politiet ønskede ham varetægtsfængslet for vold mod en person i offentlig tjeneste.

I retten nægtede den polske mand sig skyldig og forklarede, at han på grund af beruselse ikke kunne huske særlig meget fra dagen før. Men han afviste at have noget imod Mette Frederiksen, som han godt kendte af omtale og faktisk godt kunne lide.

»Jeg synes, hun er en rigtig god statsminister,« forklarede han via polsk tolk i vidneskranken i grundlovsforhøret.

Det var på gågaden mellem Lagkagehuset og Kultorvet, at statsminister Mette Frederiksen fredag eftermiddag blev overfaldet med et knytnæveslag. Foto: Google Maps

»Jeg ved, at hun er populær og at hun gør et godt job. Hendes fremtoning er meget mere elegant end hos politikerne i det land, hvor jeg kommer fra,« tilføjede han.

»Personligt kan jeg rigtig godt lide hende, og jeg skammer mig over at have mødt statsministeren i sådan en situation. Jeg håber at kunne møde hende igen, så jeg kan gøre det godt igen,« lød det fra den sigtede.

Ved slutningen af grundlovsforhøret konkluderede dommeren, at sagen umiddelbart forekom »godt belyst«, så der var begrundet mistanke om, at den 39-årige mand faktisk havde overfaldet Mette Frederiksen.

Derfor blev han varetægtsfængslet for 12 dage under politiets fortsatte efterforskning af sagen.

Ifølge en lægerapport, der blev fremlagt i retten, medførte overfaldsmandens knytnæveslag ømhed, hovedpine og nakkesmerter hos Mette Frederiksen.

Efter fængslingen meldte Københavns Politi ud, at man umiddelbart ikke bedømmer overfaldet på Danmarks statsminister til at være planlagt på forhånd.

»Vi ser det som en enkeltstående, spontan handling, og vi har på nuværende tidspunkt det ikke som en styrende hypotese i vores efterforskning, at der var tale om et planlagt angreb på statsministeren,« lød det fra politiinspektør Trine Møller fra Københavns Politi.

Og siden oplyste Statsministeriet, at Mette Frederiksen trods dagens valg til Europa-Parlamentet ikke deltager i nogen aktiviteter søndag.