Richard Østerballe er meget påvirket af den opbakning, han i de seneste måneder har mødt i forhold til Givskud Zoo.

»Vi er meget rørte over, at parken betyder så meget for så mange mennesker, at de gerne ville hjælpe os igennem den svære tid,« siger direktøren.

For 2020-sæsonen er netop slut, og det er endt helt anderledes positivt, end det så ud til, da coronapandemien ramte tidligere på året. Ifølge en pressemeddelelse endte dyreparken med at have 364.000 gæster i år, og det er kun 40.000 gæster færre end sidste år – samt forholdsvist tæt på de budgetterede 375.000 gæster.

Tidligere på året så det ellers så sort ud, da nedlukningen i Danmark betød, at Richard Østerballe var ude og bede private donorer om hjælp.

»Men ved hjælp af massive besparelser, private donationer og især regeringens hjælpepakker ender vi formentlig med et pænt overskud på bundlinjen i sæson 2020. Så vi er ovenud tilfredse,« siger direktøren, der dog kalder 2020-sæsonen for 'den mest specielle i hele parkens historie'.

Og så sætter han altså pris på de mange økonomiske donationer, der kom fra private personer, da dyreparken måtte holde coronalukket, samt de mange penge, som gæster siden brugte på mad, drikke og souvenirs, da de siden besøgte Givskud Zoo.

Ikke mindst en økonomisk hjælpepakke gjorde dog også forskellen.

»Det betød, at vi fik rigtig mange ekstra gæster over sommeren. Mange danskere besøgte os, og mange af dem var nye gæster, som nok ikke ville komme forbi uden Folketingets sommerpakke, der gav halv pris på entrébilletten. Så det har været med til at redde sæsonen for os, og vi er utrolig glade for, at vi kom så tæt på besøgsbudgettet, som vi gjorde, når nu vi stod med så dårlige tal i begyndelsen af året,« siger Richard Østerballe.