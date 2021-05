Andrew Giuliani er ikke i tvivl: Donald Trump skal punge ud og betale de eksploderende udgifter, som faren, Rudy Giuliani, står overfor.

»Jeg synes, at han skal holdes skadesløs,« lyder det.

Problemerne er på det seneste haglet ned over Rudy Giuliani – både juridisk og derfor også økonomisk. Og det er derfor, at hans bagland nu forsøger at gå nye veje for at få råd til de voldsomme advokatsalærer, der presser sig på, skriver New York Times.

For et par uger siden blev hans kontor eksempelvis endevendt af FBI, der kigger både på mulige brud på lobbylovningen og på hans rolle i at grave smuds op om præsident Joe Biden og hans søn, Hunter Biden, op til sidste års valg. Dog endnu uden sigtelser.

Der er efterhånden stort pres på Rudy Giuliani. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Der er efterhånden stort pres på Rudy Giuliani. Foto: MANDEL NGAN

Samtidig er Rudy Giuliani også blevet sagsøgt for milliarder af kroner af selskaberne Dominion og Smartmatic, der stod de bag stemmetællingsmaskiner, der blev brugt ved præsidentvalget. De mener, at han har undermineret deres virksomheder, da han stod i spidsen for Donald Trumps forsøg på at omgøre valgresultatet. Her kom Rudy Giuliani med udtalelser om, at de to firmaer konspirerede med Joe Biden.

Og det er de enorme summer, som Donald Trump samlede ind til det formål, som Giuliani-familien vil have del i. Her skulle bidragydere have støttet med lidt over 1,5 milliarder kroner til kampen for at bevise Trumplejrens påstande om valgsvindel.

»Jeg mener, at alle amerikanere, der donerede penge efter 3. november (hvor valget fandt sted, red.), donerede penge til det juridiske forsvars fond. Min far stod på det tidspunkt i spidsen for det juridiske team, så jeg synes, at det er ret nemt at argumentere for, at han og alle de andre advokater, der var tilknyttet, skal holdes skadeløse,« siger Andrew Giuliani.

Også en anden Giuliani-støtte har på Twitter givet udtryk for samme holdning.

Donald Trumps forsøg på at omgøre resultatet af præsidentvalget mislykkedes. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Vis mere Donald Trumps forsøg på at omgøre resultatet af præsidentvalget mislykkedes. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

»Jeg vil vide, hvad det republikanske parti har gjort med den kvarte million dollar, som blev samlet ind den juridiske kamp om valgresultatet. Advokater og advokatfirmaer, der ikke lavede en skid, fik masser af penge, mens folk, der knoklede røven ud af bukserne, intet fik,« skriver Bernard B. Kerik, som Rudy Giuliani i sin tid som borgmester i New York udnævnte til politidirektør i byen.

Det er tidligere kommet frem, at Rudy Giuliani har krævet 20.000 dollar om dagen (små 120.000 kroner) for at repræsentere den daværende præsident i kampen for at omgøre resultatet af præsidentvalget.

Det er dog også siden blevet beskrevet, hvordan Donald Trump har afvist at betale den regning, fordi han efter valget blev temmelig utilfreds med mange af sine nærmeste medarbejdere. New York Times mener nu at vide, at den tidligere præsident valgte at betale Rudy Giuliani et engangsbeløb på cirka 1,2 millioner kroner, inden han i januar forlod Det Hvide Hus.

Jason Miller, der er talsmand for Donald Trump, har afvist at kommentere på historien.