På de mange aftenture har man kastet et kærligt blik mod det store hus længere nede af vejen. Når man er kommet hjem har man måske dagdrømt videre og forestillet sig, hvordan det vil være at bo i det, der næsten med sikkerhed må være det perfekte hjem.

Hedder adressen for ens drømmes bolig Christian Winthers Vej 15 på Frederiksberg, har man dog skullet væbne sig med tålmodighed - indtil nu.

Palæejendommen er nemlig netop blevet udbudt offentligt til salg, og ifølge ejendomsmægleren Adam Schnack er det første gang i mere end 100 år, at huset er det.

Der er dog en detalje, der nok vil kunne slukke de flestes drømme: prisen.

50 millioner kroner koster de mange hundrede kvadratmeter, og det gør den ifølge Boliga til det pt. dyreste hus udbudt til salg i København og Frederiksberg.

Kun tre andre ejendomme kan trumfe Frederiksberg-villaen på prisen - og de ligger alle i Nordsjælland; i henholdsvis Vedbæk, Kongens Lyngby og Vedbæk igen.

Tre i én

Kræver banken, at man for at blive ny ejer af Hovedstadens pt. dyreste hus finder på alternativer til at hjælpe med de månedlige betalinger, så er det ganske givet også muligt

Huset er nemlig pt. indrettet som tre individuelle boliger, hvilket ifølge salgsopstillingen gør det ideelt at flytte sammen med gode venner eller flere generationer på de 539 kvadratmeter.

Huset er renoveret, og man finder stadig masser af detaljer fra ejendommens fortid. I stueetagen er der andet en spisestue i åben forbindelse med et orangeri - mens der på anden salen er fritlagte bjælker og loft til kip.

Ikke alene koster det dog at købe mange kvadratmeter i god stand - det trækker også op, når adressen skal ligge landets dyreste kommune. Frederiksberg topper nemlig ifølge Boliga.dk prislisterne.

En kvadratmeter var 1. december udbudt til 58.608 kroner, og dermed overgår storbykommunen både Gentofte og Lyngby-Taarbæk, der er de to næstdyreste kommuner at købe villa i.

