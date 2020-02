Størrelsesforhold kan være vanskelige af bedømme på lang afstand. Men de løsrevne isflager på satellitbilledet ovenover er på størrelse med den sønderjyske ø Als.

Den enorme isflage er knækket af gletsjeren Pine Island Glacier (PIG) ved Antarktis, skriver CNN ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se flere af de nye fotos.

Det Europæiske Rumagenturs (ESA) satellitmission, Copernicus Sentinel, har gennem flere dage holdt øje med en sprække i gletsjeren PIG.

Det stykke is, som nu er brudt fri, er gigantisk - over 300 kvadratkilometer – og har forvandlet sig til mange store isbjerge. Et af isbjergene er så stort, at det har fået sit eget navn, B-49.

'Det er tydeligt at se på billederne, (at Pine Island Glacier) reagerer meget dramatisk på klimaforandringerne,' siger Mark Drinkwater, som er leder af Earth and Mission Sciences Division ved ESA, til CNN ifølge Videnskab.dk.

At er en gletsjer kælver er naturligt. Men den hastighed, det sker med i det vestlige Antarktis, er den hurtigste Drinkwater endnu har set på satellitbilleder.

Temperaturstigninger, varmere verdenshave og mindre snefald gør, at gletsjeren ikke længere får genopbygget sig selv, skriver CNN ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk